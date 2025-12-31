मेरी खबरें
    दुर्ग पुलिस का बड़ा धमाका, म्यूल अकाउंट गैंग के सरगना समेत 5 गिरफ्तार, 78 ATM और 16 सिम जब्त

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 06:33:58 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 06:33:58 PM (IST)
    1. म्युल अकाउंट संचालित करने वाला गिरोह पकड़ाया
    2. महाराष्ट्र भागने की फिराक में था मुख्य आरोपित
    3. पुलिस ने बरामद किए 78 एटीएम कार्ड और 16 सिम जब्त

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट संचालित करने वाले एक संगठित गैंग का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपित सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 78 एटीएम, क्रेडिट कार्ड, 21 चेकबुक, 18 पासबुक और 16 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सभी आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपित लोकेश जाधव महाराष्ट्र भागने की फिराक में था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि 30 दिसंबर को थाना पद्मनाभपुर में एक मोबाइल दुकानदार अविनाश दुबे ने लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दुकान में अमित मिश्रा नामक युवक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, जिसके माध्यम से उसकी पहचान बोरसी दुर्ग निवासी लोकेश जाधव उर्फ लक्की (35) से हुई। कुछ समय पहले लोकेश ने अपने भाई के बाहर से पैसे आने की बात कहकर बैंक खाता न होने का बहाना बनाते हुए 20 हजार रुपये का लालच देकर प्रार्थी से बैंक खाता उपलब्ध कराने को कहा।


    प्रलोभन में आकर प्रार्थी ने अपना एक्सिस बैंक महाराजा चौक ब्रांच और आईडीबीआइ बैंक कुम्हारी ब्रांच का खाता आरोपित को सौंप दिया। बाद में जब आईडीबीआइ बैंक का खाता फ्रीज हो गया, तब प्रार्थी को संदेह हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पद्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

    पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपित लोकेश जाधव की तलाश की जा रही थी। एफआइआर की सूचना मिलने पर लोकेश बस से कल्याण महाराष्ट्र भागने की फिराक में था जिसे दुर्ग बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। आरोपित के कब्जे से अन्य व्यक्तियों के 33 एटीएम व केडिट कार्ड, 15 चेक बुक, नौ पासबुक व 12 सिम कार्ड बरामद हुए।

    भाई के साथ मिलकर करता था काम

    लोकेश जाधव ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि म्युल अकाउंट सप्लाई का काम अपने बड़े भाई टवन कुमार जाधव(37) के साथ मिलकर करता है। आरोपित की निशानेदही पर टवन कुमार जाधव के घर प्रगति मैदान बोरसी में दबिश दी गई घर की तलाशी लेने पर अन्य व्यक्तियो के 28 एटीएम व केडिट कार्ड,आठ चेकबुक, आठ पासबुक और चार सिम कार्ड बरामद हुये। टवन जाधव से पूछताछ में बैंक अकाउंट का सप्लाई कुछ अन्य व्यक्तियों से मिलकर करना स्वीकार किया।

    इसी क्रम में पुलिस ने तीन अन्य आरोपित विनय सिंग सेगर(23) हुडको भिलाई, राजु गायकवाड(24) रेशने आवास नेहरू नगर और अमित मिश्रा(30) हुडको भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध 317(4), 319(2), 61, 42(2), 42(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

