छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश से पहले बिजली संगठनों की बैठक, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। राज्य बिजली कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग को लेकर बढ़ रही नाराजगी के बीच प्रबंधन ने पहल करते हुए यूनियनों और संगठनों की बैठक बुलाई है। 16 नवंबर को पावर कंपनी के सभाकक्ष में होने वाली इस बैठक में ओपीएस बहाली की मांग पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाएगी। इससे 18 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश के फैसले से पहले गतिरोध दूर होने की उम्मीद जगी है।

कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) की ओर से जारी पत्र में विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महासचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले ओपीएस बहाली की एक सूत्रीय मांग को लेकर पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है।