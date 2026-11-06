मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक

Fire in Bhilai: भिलाई में आग से गोदाम में रखे सोफे, गद्दे और अन्य फोम सामग्री जलकर राख हो गई।

By Mahendra Kumar SahuEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 11:45:52 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 11:50:43 AM (IST)
भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक
भिलाइ में फर्नीचर गोदाम में लगी आग को बुझाते फायर फाइटर्स।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छावनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जगदंबा फोम के गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे लाखों रुपये के सोफे, गद्दे और अन्य फोम सामग्री जलकर राख हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।


naidunia_image

naidunia_image

आग से गोदाम में रखा सामान जल गया।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।