दुर्ग सेंट्रल जेल में पैरोल पर बाहर गए 5 खूंखार कैदी फरार, हत्या और अपहरण की सजा काट रहे थे आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग केंद्रीय जेल से पैरोल पर बाहर गए पांच कैदी निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी जेल वापस नहीं लौटे। ये सभी गंभीर अपराधों में सजा काट रहे थे और इनमें ज्यादातर को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है।

पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद भी वापस नहीं आने पर संबंधित थानों में धारा 229(A) के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। एक साथ पांच कैदियों के फरार होने से पैरोल पर छूटने वाले कैदियों की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

कौन हैं फरार होने वाले पांच कैदी? जेल रिकॉर्ड के अनुसार पैरोल से वापस नहीं लौटने वाले कैदियों में अजय पाटिल, जसपाल सिंह, कृष्ण कुमार उर्फ दाउराम, विक्की उर्फ विशाल और नहुस भारती शामिल हैं। अजय पाटिल हत्या के मामले में रानीतराई थाना क्षेत्र से पैरोल पर गया था। जसपाल सिंह हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में भिलाई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। कृष्ण कुमार उर्फ दाउराम अपहरण के मामले में मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। विक्की उर्फ विशाल हत्या सहित गंभीर धाराओं में छावनी थाना क्षेत्र से संबंधित है। वहीं नहुस भारती हत्या के मामले में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिकॉर्ड के अनुसार ये मामले वर्ष 2011 से 2024 के बीच के हैं। किन परिस्थितियों में मिलता है पैरोल? पैरोल जेल में सजा काट रहे कैदी को तय समय के लिए अस्थायी रूप से बाहर रहने की अनुमति है। यह सजा माफ होना नहीं है। सामान्य तौर पर गंभीर बीमारी, परिवार में मृत्यु, विवाह या अन्य विशेष पारिवारिक या मानवीय परिस्थितियों में नियमों के तहत पैरोल दी जाती है।