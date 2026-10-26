भिलाई के नंदौरी में बाहर से आई पांच महिलाओं पर बच्चा चोरी का आरोप, ग्रामीणों ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई-तीन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नंदौरी में ग्रामीणों की भीड़ की ओर से पांच बेबस महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों का हुजूम महिलाओं को घेरकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है।

इलाके में यह चर्चा तेजी से फैल गई कि महिलाएं बच्चा चोरी की नीयत से गांव में घुसी थीं, हालांकि पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद बताया है। बच्चा चोरी का संदेह और गांव में बवाल प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, पांचों महिलाएं ऑटो रिक्शा में सवार होकर नंदौरी गांव पहुंची थीं। ग्रामीणों का कहना है कि ये महिलाएं पहले भी गांव के चक्कर लगा चुकी थीं। इस दौरान अचानक कुछ बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। भीड़ ने बच्चा चोरी की आशंका जताते हुए इन महिलाओं को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ दो अन्य संदिग्ध पुरुष भी मौजूद थे, जो ग्रामीणों की भीड़ जुटते ही मौके से फरार हो गए।