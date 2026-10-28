तीन सौ करोड़ के घोटाले का आरोपी दुर्ग का पूर्व भाजपा नेता संदीप अग्रवाल झारखंड से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। व्यापारिक निवेश और व्यापार के नाम पर 300 करोड़ रुपये से अधिक के बहुचर्चित गबन व धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार भिलाई जिला भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 13 महीने से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा संदीप झारखंड के एक स्थानीय थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने थाने के बाहर ही घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संदीप अग्रवाल पर अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी व्यापारिक फर्मों के जरिए 300 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के संगीन आरोप है। उसके खिलाफ गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमों ने पूर्व में अहमदाबाद, गांधीधाम, भुवनेश्वर, रायपुर और भिलाई में ताबड़तोड़ छापे मारे थे।