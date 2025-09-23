भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान चल रहा था सट्टेबाजी का खेल, छत्तीसगढ़ में 4 आरोपितों को रंगेहाथ पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयंती स्टेडियम के पास एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मध्य खेले गए मैच में लगाए गए सट्टे का चार सटोरिए हिसाब कर रहे थे।
सूचना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों के पास से साढ़े सात हजार रुपये नगद रकम सहित चार मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मामले में चारों आरोपितों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
22 सितंबर की शाम करीब 5.20 बजे पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि जयंती स्टेडियम के पास सिविक सेंटर मैदान में चार व्यक्ति बैठकर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में आनलाइन सट्टा खेल रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां पर चार व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने अपना नाम अनिल सिंह साही उर्फ झुमरु (32) निवासी रुआबांधा बस्ती, मंयक गावंडे(32) सेक्टर-5,सत्यम साहू (24) निवासी रिसाली और निखिल साहू(22) निवासी रुआबांधा यादव चौक बताया।
पुलिस चारों संदेही को थाना लेकर पहुंची। पूछताछ में अनिल सिंह ने पुलिस को बताया कि आईफोन मोबाइल में क्रिकेट लाइन गुरु जिसमें सट्टे का भाव दिखाता है वह एप के माध्यम से एवं 21 सितंबर को हर्ष देवांगन, रवि सोनकर व भुनेश्वर चंद्राकर से यूएनसीएलईबीइटीजी एप्लीकेशन 10,000 रुपये में उधार खरीदकर मयंक गावंडे को दिया ।
मंयक गावंडे द्वारा 21 सितंबर को इसी एप्लीकेशन के माध्यम से भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलना एवं खिलाना स्वीकार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनिल सिंह, सत्यम साहू, निखिल साहू और मयंक गावड़े के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधीनियम 2022 कि धारा 6,7 धारा 112 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चार मोबाइल फोन व 7500 रुपये नगद रकम की जब्ती बनाई है।