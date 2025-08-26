Ganesh Chaturthi Special: छत्तीसगढ़ के थनौद गांव में मूर्ति निर्माण से आई संपन्नता, 500 लोगों को मिला रोजगार

कोमल वर्मा, नईदुनिया, भिलाई: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का थनौद गांव, जहां मिट्टी में जीवन का रंग भरा जाता है। यहां कुम्हार समाज के की ओर से पांच पीढ़ियों से गणेश की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, जो आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती हैं। जहां प्रदेश में 2016 से प्लास्टर आफ पेरिस (POP) की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा, वहीं थनौद ने बहुत पहले ही परंपरा और प्रकृति के सम्मान का रास्ता चुन लिया था। यहां पीओपी मूर्तियों के निर्माण पर सामाजिक प्रतिबंध है। गांव में 40 पंडालों में हर वर्ष दो हजार से अधिक मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मूर्तियों का विरोध कुम्हार समाज के सदस्य और मूर्तिकार राधे चक्रधारी बताते हैं कि पहले गांव में छोटी गणेश मूर्तियां बनाई जाती थीं, लेकिन अब बड़ी मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। राधे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मूर्तियों का विरोध करते हुए कहा कि गणेश प्रतिमाएं धार्मिक मान्यता के अनुसार बननी चाहिए। वे सरकार से मांग करते हैं कि AI वाली गणेश प्रतिमाओं पर रोक लगनी चाहिए। इससे भगवान गणेश की वास्तविक छवि खत्म हो रही है।

यहां की मिट्टी और कारीगरों की मेहनत ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। इस गांव में मूर्तियों का निर्माण सुभान चक्रधारी ने शुरू किया था और अब उनकी पांचवीं पीढ़ी के विनोद चक्रधारी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथी पीढ़ी के प्रेमलाल की बेटी के पति भी मूर्तिकला में सक्रिय हैं। यहां से छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी अपनी मूर्तियां भेजी जाती है। इस गांव में गणेश और दुर्गाजी की प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। 20 वर्षों में गांव के 80 प्रतिशत मकान पक्के गणेशजी को बुद्धि और समृद्धि का देवता कहा जाता है। 10 हजार की जनसंख्या वाले थनौद गांव के लोगों ने कड़ी मेहनत से इसे सच कर दिखाया है। पांच पीढ़ियों की यह कला सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सफल आर्थिक माडल बन चुकी है। 20 वर्षों में 80 प्रतिशत कच्चे मकानों का पक्का होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। यहां हर वर्ष दो हजार से अधिक प्रतिमाएं बनाई जाती है। एक पंडाल पर 10 कारीगर काम करते हैं। यहां 50 हजार से सवा लाख रुपये की कीमत वाली 15 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जाती है।