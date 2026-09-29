विवादों से घिरे हेमचंद विवि के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप पर गिरी गाज, डॉ. अनिल कुमार पांडेय प्रभारी कुलसचिव नियुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। विभिन्न आरोपों से घिरे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप पर आखिरकार कार्रवाई की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी गिरफ्तारी के करीब दो माह बाद उन्हें कुलसचिव के पद से हटा दिया है।

उन्हें कुलसचिव पद से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, रायपुर में अटैच किया गया है। वहीं, साइंस कालेज दुर्ग के इतिहास के प्राध्यापक डा. अनिल कुमार पांडेय को विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया गया है।

मुख्य रूप से तीन मामलों में आरोप लगे हैं