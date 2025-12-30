मेरी खबरें
    भिलाई में नकली नोट छापने वाले पति-पत्‍नी धराए, साप्‍ताहिक बाजार में खपाए थे

    पुलिस के मुताबिक आरोपित द्वारा पांच सौ,दो सौ और सौ रुपये के नकली नोट की छपाई की गई थी। पुलिस ने आरोपित के रायपुर जिला अंतर्गत सोनपैरी मुजगहन स्थित निव ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 06:46:25 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 06:48:40 PM (IST)
    आरोपितों से जब्त नकली नोट,कलर प्रिंटर मशीन सहित अन्य सामान। पुलिस

    1. रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट खपाने वाले हिरासत में
    2. दोनों ने कई व्यापारियों को नकली नोट देकर खरीदा गया था सामान
    3. इसके लिए ऑनलाइन मंगाया गया था कलर फोटो प्रिंटर एवं पेपर

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई। रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट खपाने के मामले में पुलिस रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम सोनपैरी मुजगहन निवासी आरोपित अरूण तुरंग और उसकी पत्नी राखी तुरंग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक लाख 70 हजार रुपये से अधिक के नकली नोट और नकली नोट छापने के लिए उपयोग में लाई गई कलर फोटो कापी मशीन एवं पेपर जब्त किया है।

    पुलिस गिरफ्त में आरोपित पत्नी-पत्नी। पुलिस

    • एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 29 दिसंबर को थाना रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलने की सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी साप्ताहिक बाजार पहुंची।

    • पुलिस ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली और नकली नोट चलाने वाले अरूण कुमार तुरंग(5) और उसकी पत्नी राखी तुरंग(40) को पकड़ लिया।

    • प्रार्थी तुलेश्वर सोनकर( 40 )निवासी ग्राम सिलपट थाना भखारा जिला धमतरी ने बताया कि वे अपनी पत्नी सरिता सोनकर के साथ ग्राम रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने आये थे।

    • उन्होंने रानीतराई के बाजार में पवन सब्जी वाला के पास अपना पसरा लगाया था।

    • संध्या लगभग 5.30 बजे प्रार्थी के पास एक व्यक्ति और एक महिला आए और 60 रुपये का मटर और मिर्च खरीद कर 500 रुपये का नोट दिए।

    • प्रार्थी ने उक्त रुपये अपने गल्ला में रखकर बाकी पैसे उन्हें वापस कर दिया। कुछ देर बाद मंडी वाले माधव सोनकर ने व्यापारियों को बताया कि बाजार में नकली नोट चल रहा है।

    • तब प्रार्थी ने अपने गल्ला में रखे 500 रुपये के नोट को बारीकी से देशा जो देखने में तथा छुने से ही नकली नोट लगा, जिसका नंबर 9 ईपीआइ 43736 है।

    • दोनों आरोपित ने प्रार्थी के साथ-साथ रानीतराई के बाजार में अन्य व्यापारियों भावेश देवागंन कौही, आदो राम बेलवाकुदा, दीपक साहू, संतोष देवागंन असोगा, शीतल यादव डिधारी, चंद्रिका बाई खपरी, रोहित सोनकर सब्जी मण्डी, भूपेन्द्र पटेल खपरी के पास भी सामान खरीद कर उन्हें नकली नोट थमा दिया था।


  • प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रानीतराई पुलिस ने घारा 178, 179, 180, 181 एवं 3(5) बीएनएस आरोपित अरूण तुरंग एवं राखी तुरंग के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

  • पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपित अरूण कुमार तुरंग ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपित पति-पत्नी ने यूट्यूब देखकर नकली नोट की छपाई सीखी।

    • पहले पाटन बाजार में चलाया नकली नोट

    पुलिस के मुताबिक आरोपित ने नकली नोट छापने के लिए कलर प्रिंटर,फोटो काॅपी एवं पेपर ऑनलाइन मंगाया था। आरोपित ने पांच सौ रुपये का फोटो कापी कर 500 रुपये का नकली नोट छापा और उसे काटकर पाटन के बाजार में चलाया। उसके बाद रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में चला रहा था। आरोपित 5200 रुपये का नकली नोट लेकर रानीतराई में बाजार करने गया था।

