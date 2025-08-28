Bhilai में भुइंया साॅफ्टवेयर को हैक करके एसबीआई खाते से निकाले 36 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नंदिनी थाना अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा तहसील अहिवारा में भुइंया साफ्टवेयर को अज्ञात आरोपितों द्वारा हैक कर छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक शाखा नंदिनी नगर से 36,00,000 रुपये का आहरण किया गया था। बैंक से निकाली गई रकम को विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया गया था।

मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के बाद सेक्टर-5 भिलाई निवासी आरोपित नन्द किशोर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आरोपित के खाते में 20 लाख 26 हजार 547 रुपये आया था। जिसे आरोपित ने अपनी प्राइवेट कंपनी भिलाई-दुर्ग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में निवेश कर दिया है।

अहिवारा तहसील के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा में भुइंया साफ्टवेयर को हैक कर जमीन के खसरा का बटांकन कर अवैध तरीके से बैंक से लोन निकाल लिया गया। यह मामला संज्ञान में आने पर दुर्ग संभागायुक्त ने प्रकरण की जांच कराई और दो पटवारियों के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई थी। मामले में पुलिस को भी एफआईआर करने को कहा गया था। प्रकरण में नंदिनी पुलिस द्वारा दिनू राम यादव निवासी सुंदर नगर वार्ड सिलतरा रायपुर व एस राम बंजारे निवासी ग्राम अछोटी एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर षडयंत्र पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ऑनलाइन राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर मूल खसरा नंबर के