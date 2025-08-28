मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhilai में भुइंया साॅफ्टवेयर को हैक करके एसबीआई खाते से निकाले 36 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार

    अहिवारा तहसील के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा में भुइंया साफ्टवेयर को हैक कर जमीन के खसरा का बटांकन कर अवैध तरीके से बैंक से लोन निकाल लिया गया। यह मामला संज्ञान में आने पर दुर्ग संभागायुक्त ने प्रकरण की जांच कराई और दो पटवारियों के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई थी। मामले में पुलिस को भी एफआईआर करने को कहा गया था।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:19:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:23:42 PM (IST)
    Bhilai में भुइंया साॅफ्टवेयर को हैक करके एसबीआई खाते से निकाले 36 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार
    पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी।

    HighLights

    1. बैंक से निकाली रकम को विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया गया था।
    2. सेक्टर-5 भिलाई निवासी नन्द किशोर साहू को गिरफ्तार कर लिया है।
    3. उक्त आरोपित के खाते में 20 लाख 26 हजार 547 रुपये आया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नंदिनी थाना अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा तहसील अहिवारा में भुइंया साफ्टवेयर को अज्ञात आरोपितों द्वारा हैक कर छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक शाखा नंदिनी नगर से 36,00,000 रुपये का आहरण किया गया था। बैंक से निकाली गई रकम को विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया गया था।

    मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के बाद सेक्टर-5 भिलाई निवासी आरोपित नन्द किशोर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आरोपित के खाते में 20 लाख 26 हजार 547 रुपये आया था। जिसे आरोपित ने अपनी प्राइवेट कंपनी भिलाई-दुर्ग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में निवेश कर दिया है।

    अहिवारा तहसील के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा में भुइंया साफ्टवेयर को हैक कर जमीन के खसरा का बटांकन कर अवैध तरीके से बैंक से लोन निकाल लिया गया। यह मामला संज्ञान में आने पर दुर्ग संभागायुक्त ने प्रकरण की जांच कराई और दो पटवारियों के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई थी।

    मामले में पुलिस को भी एफआईआर करने को कहा गया था। प्रकरण में नंदिनी पुलिस द्वारा दिनू राम यादव निवासी सुंदर नगर वार्ड सिलतरा रायपुर व एस राम बंजारे निवासी ग्राम अछोटी एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर षडयंत्र पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ऑनलाइन राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर मूल खसरा नंबर के

    रकबा में कूटरचित तरीके से नए खसरा नंबर का बटांकन कर नया खसरा सृजित कर दुरुपयोग किए जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर धारा 318(4),338,336(3), 340(2),3(5) बीएनएस एवं 66(सी) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मुख्य आरोपित दिनू राम यादव द्वारा बैंक के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से बैंक से 36,00,000 रुपये निकाल कर उक्त रकम को विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया गया था। जिसमें से 20,26,547 रुपये आरोपित नन्द किशोर साहू के खाते में आया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.