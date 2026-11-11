भिलाई में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गए तीन युवक, एक ने किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपित युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।

पुलिस ने बताया कि चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को तीन युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। इस दौरान तीनों युवकों की भूमिका की जांच की गई। विवेचना में सामने आया कि बालिका को अपने साथ ले जाने वाले तीन युवकों में से एक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।