भिलाई में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गए तीन युवक, एक ने किया दुष्कर्म
जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 01:40:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 01:40:54 PM (IST)
HighLights
- अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज
- तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही
- जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की घटना, पॉक्सो एक्ट लगाया गया
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपित युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।
पुलिस ने बताया कि चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को तीन युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। इस दौरान तीनों युवकों की भूमिका की जांच की गई। विवेचना में सामने आया कि बालिका को अपने साथ ले जाने वाले तीन युवकों में से एक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।
तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही
जांच के दौरान मिले तथ्यों और पीड़िता से संबंधित जानकारी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है
पुलिस का कहना है कि नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपितों की भूमिका, घटना की परिस्थितियों और अन्य तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।