जिस थाली में खाया उसी में छेद! रेप केस में फंसाने की धमकी देकर नौकरानी ने बुजुर्ग से वसूले 15 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। बीएमवाई चरोदा निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग को डरा धमका कर पैसा वसूलने वाली नौकरानी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपिया ने वसूल की गई रकम से एक प्लॉट खरीदने के साथ ही पांच लाख रुपये अपने बैंक खाते में जमा किए थे।

थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने बताया कि वार्ड-24 बीएमवाई चरोदा निवासी प्रार्थी एक 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं बीमार व्यक्ति है। सेवानिवृत रेल कर्मचारी है तथा पत्नि की मृत्यु उपरांत एकाकी जीवन व्यतीत करता रहा है। खाना पकाने, घर की साफ-सफाई हेतु केयर टेकर के रूप में एक महिला को दस हजार रुपये प्रतिमाह पर अगस्त 2018 में रखा था। लगभग तीन-चार साल बाद आरोपिया घर के काम में कोताही बरतने लगी। खाना पकाने में लापरवाही बरतने लगी जिस पर उसे कहने पर वह जवाब देने लगी, विवाद करने लगी।

नौकरानी लगातार देती रही धमकी प्रार्थी को पुलिस थाना में अपने साथ दुष्कर्म की झूठी शिकायत कर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हुए आरोपिया द्वारा प्रार्थी को अपनी पहचान बड़े-बड़े अधिकारियों से होना कहकर यौन शोषण के केस में अंदर करवा दूंगी कहकर लगातार डराती धमकाती रही। जिसे बुजुर्ग डरकर चुपचाप सहता रहा और उन्होंने चेक के माध्यम तीन लाख, सात लाख रुपये तथा पांच लाख रुपये आरोपिया को दे दिए, जिससे आरोपिया बुजुर्ग को परेशान न करे। नौकरानी के 40 लाख मांगने पर बुजुर्ग ने की शिकायत किंतु उक्त रकम प्राप्त करने के बाद भी आरोपिया द्वारा पुनः चालीस लाख रुपये मांग की गई। इस प्रकार आरोपिया द्वारा प्रार्थी के अकेलेपन का फायदा उठाकर ब्लैक मैलिंग कर प्रार्थी से लगातार पैसा वसूल करती रही। शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया को गिरफ्तार कर लिया।