भिलाई में बड़ा हादसा, टाइल्स कटिंग के दौरान मशीन से मिस्त्री की गर्दन कटी, मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान में टाइल्स कटिंग के दौरान हुए हादसे में टाइल्स मिस्त्री की गर्दन मशीन से कट जाने के कारण मौके स्थल पर मौत हो गई। जामुल पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है।

जिला पुलिस प्रवक्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तवर ने बताया कि मृतक योगेश शर्मा पिता अमर सिंह शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी फरीदनगर सुपेला का रहने वाला था। कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी घनश्याम वर्मा पिता जुहू राम नाथ वर्मा उम्र 60 वर्ष के घर में टाइल्स कटर मशीन से कम कर रहा था।