भिलाई में बड़ा हादसा, टाइल्स कटिंग के दौरान मशीन से मिस्त्री की गर्दन कटी, मौके पर ही मौत

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 05:04:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 05:04:29 PM (IST)
    1. टाइल्स कटिंग मशीन से मिस्त्री की गर्दन कटी
    2. जामुल पुलिस ने शुरू की जांच
    3. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान में टाइल्स कटिंग के दौरान हुए हादसे में टाइल्स मिस्त्री की गर्दन मशीन से कट जाने के कारण मौके स्थल पर मौत हो गई। जामुल पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है।

    जिला पुलिस प्रवक्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तवर ने बताया कि मृतक योगेश शर्मा पिता अमर सिंह शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी फरीदनगर सुपेला का रहने वाला था। कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी घनश्याम वर्मा पिता जुहू राम नाथ वर्मा उम्र 60 वर्ष के घर में टाइल्स कटर मशीन से कम कर रहा था।


    गर्दन में घाव गहरा होने से मिस्त्री की मौत

    गुरुवार सुबह 9.30 के करीब टाइल्स की कटिंग करने के दौरान टाइल्स फिसल गई और टाइल्स कटिंग मशीन उसके गर्दन के पास चली गई। इससे उसके गर्दन में कट लग गया। घाव इतना अधिक गहरा था कि टाइल्स मिस्त्री की मृत्यु हो गई।

    इस घटना की सूचना मिलते ही जामुल पुलिस मौके पर पहुंची पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जामुल पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले को विवेचना में लिया है।

