नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई : चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे 22 वर्षीय छात्र अभिजीत देवांगन का शव बुधवार रात भिलाई के कोहका क्षेत्र स्थित एक पीजी के कमरे में मिला। वह दुर्ग जिले के चरौदा-जंजगीरी गांव का निवासी था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिछली परीक्षा में दो विषयों में बैक लगने के बाद से वह पढ़ाई को लेकर परेशान था। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने अपने माता-पिता से माफी मांगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, अभिजीत कुछ दिन पहले घर से अलग रहकर पढ़ाई करने की इच्छा जताते हुए पीजी में रहने आया था। पिता की सहमति मिलने के बाद उसने कोहका क्षेत्र में पीजी में कमरा लिया था। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले पीजी में आने के बावजूद वह वहां केवल पांच दिन ही रुका था।