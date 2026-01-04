भिलाई में हाइवा की ठोकर से पलटी कार, बाल-बाल बचा विधायक का परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई-तीन स्टेशन के सामने एनएच-53 रोड पर बिजली नगर पुलिया के पास एक तेज रफ्तार हाइवा क्रमांक सीजी-10 बीडब्ल्यू 4690 ने कार क्रमांक सीजी-07 बीसी 1197 को पीछे से ठोकर मार दिया। जबरस्त ठोकर की वजह से कार डिवाइटर से टकरा कर पलट गई। कार में चालक सहित पांच लोग सवार थे जिन्हें पीछे से आ रहे लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। कार सवार पांच में से तीन लोग अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के पोता पोती थे। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने बताया कि दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है और सभी सुरक्षित हैं।

घटना रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे के आसपास हुई। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के पुत्र धनजंय के बच्चे सुजल कोर्सेवाडा, आदिती, स्वाती व उसके साथी जानवी कार क्रमांक सीजी-07 बीसी 1197 में सवार होकर रायपुर जा रहे थे। तभी डबरा पारा ब्रिज चढ़ने के पहले एक हाइवा क्रमांक सीजी-10 बीड्ब्ल्य-4690 का चालक तेज रफ्त्तार वाहन चलाते हुए कार को बार-बार ओवर टेक कर रहा था। इस पर कार चालक ने अपने वाहन की रफ्तार को कम कर दिया। लेकिन जैसे ही कार भिलाई 03 स्टेशन के सामने एनएच-53 रोड बिजली नगर पुलिया के पास पहुंचा हाइवा ने उसे पीछे से ठोकर मार दिया।