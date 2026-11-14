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भिलाई निगम में 1.77 करोड़ से रखे जाएंगे ड्राइवर और हेल्पर, MIC ने दी मंजूरी

नगर पालिक निगम भिलाई की महापौर परिषद बैठक में वाहन शाखा के लिए 1.77 करोड़ रुपये से चालक-हेल्पर रखने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

By Chandrakant SrivastavaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 09:33:18 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 09:34:41 AM (IST)
भिलाई निगम में 1.77 करोड़ से रखे जाएंगे ड्राइवर और हेल्पर, MIC ने दी मंजूरी
भिलाई नगर निगम की एमआईसी बैठक में कई प्रस्ताव पास

HighLights

  1. वाहन शाखा के लिए 1.77 करोड़ मंजूर
  2. जेम पोर्टल से होगी चालक-हेल्पर की भर्ती
  3. आंगनबाड़ी पद पर नियुक्ति प्रस्ताव पर चर्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और आयुक्त सुरुचि सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर और नेहा साहू सहित अधिकारी मौजूद रहे।

वाहन शाखा के लिए अस्थायी स्टाफ की व्यवस्था

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वाहन शाखा में अस्थायी वाहन चालक और हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उच्च कुशल, कुशल और अर्द्धकुशल चालक और हेल्पर रखे जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये की लागत तय की गई है। सलाहकार समिति की अनुशंसा के बाद जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया था। स्वीकृति मिलने के बाद निगम के विभिन्न विभागों में वाहनों के संचालन के लिए जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे सफाई, परिवहन और अन्य नागरिक सुविधाओं के काम में आसानी होगी।


संतोषीपारा में बनेगा नया डोम शेड

परिषद ने वार्ड क्रमांक 33 संतोषीपारा शर्मा कॉलोनी में अधोसंरचना मद के वित्तीय वर्ष 2024-25 के डोम शेड निर्माण कार्य की बची हुई राशि से संतोषीपारा स्थित कैंपेश्वर बैजनाथ धाम के पास एक अन्य डोम शेड निर्माण की अनुमति दी। इससे क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति पर चर्चा

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के एक पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। संबंधित पद के लिए अंतिम योग्यता सूची जारी हो चुकी है, जिसमें एक अभ्यर्थी चयन सूची में और एक प्रतीक्षा सूची में है।

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