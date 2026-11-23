नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस-8 (महामाया) ने हॉट मेटल उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। महामाया ने 15 नवंबर को 22 मिलियन टन संचयी हॉट मेटल उत्पादन का आंकड़ा पार कर संयंत्र के उत्पादन इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। इस उपलब्धि के साथ ही महामाया सेल की अन्य इकाइयों में स्थापित समान क्षमता वाले ब्लास्ट फर्नेसों में सबसे कम समय में यह मुकाम हासिल करने वाला फर्नेस बन गया है। यह सफलता भिलाई इस्पात संयंत्र की आधुनिक तकनीक, बेहतर परिचालन प्रबंधन और कार्मिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।
दो फरवरी 2018 को कमीशन किए गए ब्लास्ट फर्नेस-8 ने महज 3,208 दिनों में 22 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि का सबसे खास पहलू 21 मिलियन टन से 22 मिलियन टन तक पहुंचने की तेज रफ्तार है। फर्नेस ने यह अंतिम एक मिलियन टन उत्पादन महज 128 दिनों में पूरा किया है। लगातार बेहतर उत्पादन बनाए रखने के लिए तकनीकी दक्षता, उपकरणों के रखरखाव और कच्चे माल के सटीक प्रबंधन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की अहम भूमिका रही।
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इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्य महाप्रबंधक (आयरन) मनोज कुमार और मुख्य महाप्रबंधक (ब्लास्ट फर्नेस) विवेक वर्मा ने पूरी ब्लास्ट फर्नेस टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता कार्मिकों के समर्पण और निरंतर बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। अधिकारियों ने भविष्य में भी उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखने पर जोर दिया।
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देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस: भिलाई स्टील प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस-8 (महामाया) महारत्न कंपनी सेल (SAIL) के सभी संयंत्रों में सबसे बड़ी क्षमता (4,060 घन मीटर) वाला अत्याधुनिक फर्नेस है।