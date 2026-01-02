मेरी खबरें
    भिलाई की चार राशन दुकानों में एक लाख 63 हजार क्विंटल कम मिला चावल

    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:35:08 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:37:42 PM (IST)
    भिलाई की चार राशन दुकानों में एक लाख 63 हजार क्विंटल कम मिला चावल
    भिलाई l सेक्टर 4 भिलाई स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक का जांच करने पहुंचे खाद्य आयोग अध्यक्ष सहित खाद्य विभाग के अधिकारीगण l

    1. खाद्य आयोग अध्यक्ष विभागीय टीम के साथ पहुंचे जांच के लिए
    2. सेक्टर-4 और सेक्टर-पांच में दुकानों का निरीक्षण किया गया।
    3. स्टेक लगाकर रखे गए चावल के कट्टे को बाहर निकलाया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग। भिलाई क्षेत्र में संचालित चार राशन दुकानों में स्टाक से एक लाख 63 हजार क्विंटल चावल कम मिला है। शुक्रवार को खाद्य आयोग के अध्यक्ष की मौजूदगी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उक्त राशन दुकानों की जांच की। जांच के दौरान दुकानों में मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन भी नहीं होना पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

    खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा शुक्रवार को भिलाई के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान खाद्य विभाग का अमला उनके साथ मौजूद रहा।

    भिलाई के सेक्टर-4 और सेक्टर-पांच में संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया। सेक्टर-4 में एक राशन दुकान बंद मिला।

    वहीं सेक्टर-4 में संचालित दुकान क्रमांक-431004230 और 431004231 को मिलाकर 30 हजार क्विंटल चावल का स्टाक कम होना पाया गया।

    वहीं दुकान क्रमांक 431004260 में 43 हजार किलो और दुकान क्रमांक-431004137 में 90 हजार किलो चावल स्टाक में कम होना पाया गया।

    गोदाम से बाहर निकलवाया चावल का कट्टा

    सेक्टर-4 भिलाई स्थित एक राशन दुकान में स्टाक जांचने पहुंचे खाद्य आयोग के अध्यक्ष सहित अधिकारियों ने गोदाम के भीतर स्टेक लगाकर रखे गए चावल के कट्टे को बाहर निकलाया। इसके लिए हेमाल भी बुलवाया गया। दरअसल जिस गोदाम में चावल से भरी बोरियों का स्टेक लगाया गया था उसकी साइज काफी छोटी थी। इसकी वजह से भी दुकान में स्टाक का भंडारण आवंटन से कम होने की आशंका जताई जा रही थी। जांच में यहां स्टाक कम होना पाया गया।


    राशन दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान दुकान में जमा स्टाक,मूल्य सूची बोर्ड की प्रदर्शन,रखरखाव,हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण समय पर किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जानकारी ली गई। निरीक्षण में जो भी वस्तु स्थिति सामने आएगी उसके आधार पर विभागीय अधिकारी कार्रकाई करेंगे।

    संदीप शर्मा,अध्यक्ष खाद्य आयोग

