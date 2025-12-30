मेरी खबरें
    पंडित धीरेंद्र के काफिला का एक्सीडेंट, कार के सामने अचानक आ गया भक्त, दो वाहन टकराए

    भिलाई में आयोजित हनुमंत कथा में जाने के दौरान जाते समय पंडित धीरेंद्र शास्त्री के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। एक भक्त अचानक गाड़ी के सामने आ गया।

    By Chandrakant SrivastavaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 12:52:58 AM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 01:02:33 AM (IST)
    काफिला में चल रहा एक वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ

    1. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले का एक्सीडेंट
    2. काफिला में वाहनों के सामने अचानक आया भक्त
    3. काफिले के दो इनोवा वाहन आपस में भिड़ गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: शहर के जयंती स्टेडियम के पास मैदान में आयोजित हनुमंत कथा के लिए आ रहे बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के सामने सोमवार की दोपहर एक श्रद्धालु प्रणाम करते हुए पहुंच गया। इस दौरान काफिला में चल रहे वाहनों को अचानक रुकना पड़ गया।

    जानकारी के अनुसार, इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के दो इनोवा वाहन आपस में भिड़ गए। हांलाकि इस दौरान चालकों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और एक वाहन के सामने का हिस्सा हल्का छतिग्रस्त हुआ।


    बताया जाता है कि घटना आयोजन स्थल से पहले टाउनिशप में सेक्टर-8 के आसपास हुई। उस समय वाहन में पंडित शास्त्री सहित अन्य लोग बैठे हुए थे। घटना में सभी सुरक्षित रहे, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पंडित शास्त्री ने कथा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से भविष्य में इस तरह न करने को कहा।

    ज्ञात हो कि जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु मौजूद थे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के बावजूद यह घटना हुई।

    धीरेंद्र शास्त्री को लेकर राजनीति

    बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर प्रदेश में राजनीतिक महोल गर्म है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी और भाजपा का एजेंट तक बता दिया है। वहीं भाजपा की ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे से सनातन की विरोध बताया है। धीरेंद्र शास्त्री को लाने के लिए शासन का विमान भेजने को लेकर भी कांग्रेसियों ने सरकार को घेरा है और लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है।

