    PM Modi ने रखी IIT Bhilai के चरण बी निर्माण की आधारशिला, 2257.55 करोड़ की लागत से पूरा होगा प्रोजेक्ट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में IIT भिलाई चरण बी निर्माण की आधारशिला रखी। यह प्रोजेक्ट 2,257.55 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जो कि साल 2028 तक पूरा होगा। चरण बी के बाद छात्रों की संख्या 1500 से बढ़कर 3000 हो जाएगी। परियोजना के तहत अनुसंधान पार्क भी बनाया जाएगा।

    By T Surya Rao
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 02:39:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 02:40:08 PM (IST)
    HighLights

    1. प्रधानमंत्री मोदी नेआइआइटी भिलाई चरण बी निर्माण की आधारशिला रखी
    2. चरण बी के लिए 2,257.55 करोड़ रुपये स्वीकृत, 1,092 करोड़ परिसर के लिए
    3. चरण बी के भिलाई IIT में बाद छात्रों की संख्या 1500 से बढ़कर 3000 हो जाएगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल समारोह में आइआइटी भिलाई चरण बी निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सात अन्य आइआइटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरण बी का भी उद्घाटन किया। समारोह का सीधा प्रसारण आइआइटी भिलाई के नालंदा व्याख्यान कक्ष से किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा उपस्थित रहे।

    naidunia_image

    भारत सरकार ने चरण बी के लिए 2,257.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 1,092 करोड़ रुपये परिसर निर्माण पर खर्च होंगे। नए निर्माण से परिसर का क्षेत्रफल 1,51,343 वर्ग मीटर बढ़ेगा और इसमें नए विभाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रावास, मेस, खेल परिसर, ओपन एयर थिएटर, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र और शापिंग काम्प्लेक्स शामिल होंगे।

    चरण बी के बाद छात्रों की संख्या 1500 से बढ़कर 3000 हो जाएगी। इस परियोजना के तहत 96 करोड़ रुपये की लागत से अनुसंधान पार्क भी बनाया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का पहला होगा। परियोजना अक्टूबर 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।

    300 से अधिक परियोजनाओं पर हो रहा काम

    आइआइटी भिलाई की स्थापना 2016 में हुई थी। चरण ए के लिए 1,090.17 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और दुर्ग जिले के कुटेलभाटा में परिसर तैयार किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में राष्ट्र को समर्पित किया।

    आइआइटी भिलाई को जीआरआईएचए का पांच सितारा पुरस्कार और कई राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वर्तमान में संस्थान 185 करोड़ रुपये की 300 से अधिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है और 30 पेटेंट दायर किए जा चुके हैं।

    फिलहाल 1525 छात्र कर रहे पढ़ाई

    विद्या समीक्षा केंद्र जैसी पहल से राज्य में 10 लाख फर्जी छात्र रिकॉर्ड हटाए गए और 40 करोड़ रुपये की बचत हुई। फिलहाल आइआइटी भिलाई में 1525 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। चरण बी पूरा होने के बाद यह संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी और संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग सहयोग में देश व राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

