छत्तीसगढ़ में बढ़ी सियासी हलचल, एक साथ दिखे पूर्व सीएम बघेल और प्रेम प्रकाश पांडेय; वहीं कांग्रेस विधायक के मुख्य अतिथि बने बीजेपी सांसद

टी.सूर्याराव नईदुनिया ,भिलाई। राजनीति में तस्वीरें केवल किसी कार्यक्रम की यादें नहीं होतीं, कई बार वे नेताओं के आपसी रिश्तों, राजनीतिक समीकरणों और बदलते व्यवहार को लेकर नई बहस भी खड़ी कर देती हैं। भिलाई में सामने आई दो तस्वीरें इन दिनों इसी वजह से चर्चा का विषय बन गई हैं।

पहली तस्वीर सेक्टर-7 की है, जहां दशहरा आयोजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय को एक ही माला से सम्मानित किया गया। दूसरी तस्वीर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के एक कार्यक्रम की है, जिसमें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव के साथ भाजपा के दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल नजर आए।

इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखा जाए तो भिलाई की स्थानीय राजनीति के कई दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक के परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद को मुख्य अतिथि बनाया गया। यही वजह है कि इन आयोजनों को महज सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि इनके राजनीतिक संदेश भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि, इन तस्वीरों के आधार पर किसी नए राजनीतिक गठजोड़ या आपसी समीकरण में बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन भिलाई नगर विधानसभा की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन दोनों आयोजनों ने चर्चा के लिए पर्याप्त आधार जरूर उपलब्ध करा दिया है।