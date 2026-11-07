भिलाई में प्रिंटिंग दुकान में 22 लाख का फ्रॉड, कर्मचारी ने फर्जी बिल बनाकर ग्राहकों से वसूले पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र में प्रिंटिंग दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी पर फर्जी बिल बनाकर ग्राहकों से 22 लाख 24 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आरोपित ने ग्राहकों से UPI और नकद के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया, लेकिन रकम दुकान के खाते में जमा करने के बजाय अपने निजी बैंक खाते में रख ली।

ग्राहकों से बकाया भुगतान की जानकारी मिलने पर दुकान संचालक को पूरे मामले का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2021 से दुकान में कर रहा था काम पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सेक्टर-2 भिलाई निवासी अभिषेक पांडेय का चंद्रा-मौर्या चौक के पास रिलायंस मार्ट के सामने साई प्रिंट साइनेट प्राइवेट लिमिटेड एवं श्री साई प्लास्टिक नाम से प्रिंटिंग का व्यवसाय है। यहां वर्ष 2021 से कैंप-1 निवासी अभय सिंह काम कर रहा था। वह दुकान में ऑर्डर लेने और कैशियर की जिम्मेदारी संभालता था। दुकान के कामकाज के लिए संचालक ने उसे एक मोबाइल सिम भी उपलब्ध कराया था।

ग्राहक ने बताया पैसा तो दे दिया था शिकायतकर्ता के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में सेक्टर-6 निवासी ग्राहक हर्ष सिन्हा दुकान पहुंचे। इस दौरान संचालक ने उनसे पुराना भुगतान बकाया होने की बात कही। इस पर हर्ष सिन्हा ने बताया कि वह पूरी रकम पहले ही कर्मचारी अभय सिंह को दे चुके हैं। इसके बाद संचालक ने अभय से पूछताछ की तो वह घबरा गया। संदेह होने पर उसके मोबाइल और भुगतान संबंधी जानकारी की जांच की गई। इसमें पता चला कि कई ग्राहकों से रकम लेने के बावजूद उसने उसे दुकान के खाते में जमा नहीं किया था। कई ग्राहकों से लाखों की वसूली, फर्जी बिल का खेल ग्राहकों से संपर्क करने पर कई नाम सामने आए। केमरीज स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल राजनांदगांव, शुभम मेटल, देवांगन फ्लावर, मोहित मोबाइल, सफायर सैलून, राजेश टेंट, स्टार मैरिज पैलेस, योगेश कॉमर्स क्लासेस सहित कई ग्राहकों से भुगतान लेने की जानकारी सामने आई। शिकायत में अलग-अलग ग्राहकों से लाखों रुपये ऑनलाइन और नकद लेने का उल्लेख किया गया है।