    नहीं रही जया... भिलाई के मैत्रीबाग जू में अचानक हुई White Tiger की मौत

    भिलाई स्थित मैत्रीबाग चिड़ियाघर में रविवार को अचानक दुर्लभ व्हाइट टाइगर जया की मौत हो गई। जया ने जंप मारी और उसी दौरान उसकी आंतें घूम गईं, जिससे सांस लेने में समस्या उत्पन्न हुई। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया।

    By T Surya Rao
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 04:54:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 05:04:09 PM (IST)
    नहीं रही जया... भिलाई के मैत्रीबाग जू में अचानक हुई White Tiger की मौत
    व्हाइट टाइगर की अचानक मौत

    HighLights

    1. मैत्रीबाग चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर जया की मौत
    2. मैत्रीबाग में केवल 6 व्हाइट टाइगर ही शेष रह गए हैं
    3. जया को जंगल सफारी से मैत्रीबाग लाया गया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: भिलाई के मैत्रीबाग चिड़ियाघर में रविवार की रात एक दर्दनाक घटना हो गई। 11 वर्षीय दुर्लभ व्हाइट टाइगर जया ने अचानक दम तोड़ दिया, जिससे चिड़ियाघर प्रबंधन और वन्यजीव प्रेमियों में शोक का माहौल है। जया भिलाई मैत्रीबाग के आकर्षण का केंद्र थी और प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक उसकी दहाड़ और सक्रिय व्यवहार को देखने आते थे।

    naidunia_image

    मैत्रीबाग के महाप्रबंधक डॉ. एन.के. जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जया पूरी तरह स्वस्थ थी और इससे पहले किसी बीमारी के लक्षण नहीं मिले थे। उन्होंने कहा,यह पहली बार देखने को मिला है कि एक स्वस्थ टाइगर की अचानक हरकत से उसकी मौत हो गई। जया ने जंप मारी और उसी दौरान उसकी आंतें घूम गईं, जिससे सांस लेने में समस्या उत्पन्न हुई और उसकी मृत्यु हो गई।


    डॉ. जैन के अनुसार, इस प्रकार की स्थिति बेहद दुर्लभ होती है और जंगली बड़े बिल्ली प्रजाति में कभी–कभार ही देखी जाती है। घटना के बाद उपचार के प्रयास किए गए, लेकिन जीवन नहीं बचाया जा सका।

    naidunia_image

    रायपुर के जंगल सफारी से लाए थे जया को

    जया को कुछ वर्ष पहले रायपुर के जंगल सफारी से मैत्रीबाग लाया गया था। देखने वालों की पसंदीदा जया की कम उम्र में मृत्यु ने चिड़ियाघर के व्हाइट टाइगर परिवार को भी बड़ा झटका दिया है। जया की मृत्यु के बाद अब मैत्रीबाग में केवल 6 व्हाइट टाइगर ही शेष रह गए हैं।

    वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार

    वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जया का पोस्टमार्टम किया गया और शाम को मैत्रीबाग परिसर में ही अंतिम संस्कार किया गया। चिड़ियाघर स्टाफ और देखभाल करने वाले के लिए यह भावुक क्षण रहा, क्योंकि जया विशेष रूप से उनसे घुली-मिली रहती थी।

    अन्य बाघों के स्वास्थ्य की विशेष निगरानी

    जया की मौत के बाद मैत्रीबाग प्रबंधन अन्य बाघों के स्वास्थ्य और गतिविधियों की विशेष निगरानी शुरू कर चुका है। पर्यटक और वाइल्डलाइफ़ प्रेमी जया की कमी लंबे समय तक महसूस करेंगे।

