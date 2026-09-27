भिलाई में चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास सांप ने काटी पांच सौ घरों की बिजली, कारण जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान !

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। चंद्रा मौर्या टाॅकीज के पास शनिवार को एक सांप ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को घंटों हलकान कर दिया। 11 केवी लाइन के खंभे पर चढ़ा सांप डीओ यूनिट के बीच फंस गया और करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इसकी वजह से लाइन में फाल्ट आ गया। घंटों जांच के बाद जब फाल्ट का कारण सामने आया, तब तक 500 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली गुल रही। इनमें घरों के साथ दुकानें और अन्य व्यावसायिक परिसर भी शामिल थे।

रात से बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने 11 केवी लाइन और आसपास के उपकरणों की जांच शुरू की, लेकिन काफी देर तक फाल्ट का कारण पकड़ में नहीं आया। फिर फुट पेट्रोलिंग की। हर खंभे की बारीकी से जांच करने पर एक जगह डीपी पोल पर लगे डीओ यूनिट के बीच करीब पांच फीट लंबा मरा हुआ सांप लटकता मिला।