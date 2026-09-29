बीएसपी में सीबीआई: रूसी सहयोग से बना था छत्तीसगढ़ का गौरव, अब संगठित चोरी ने किया शर्मशार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक और दोनों के बीच मौजूद फौलादी संबंधों की इस्पाती संरचना भिलाई स्टील प्लांट में संगठित चोरी की वारदात सामने आई थी। करीब 250 टन स्क्रैप चोरी के इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। चोरी का यह मामला 26 मई को अकलोरडीह और हथखोज स्थित गोदामों में छापेमारी के बाद उजागर हुआ था, जहां से 3.22 करोड़ रुपये मूल्य का स्क्रैप, मशीनरी और वाहन जब्त किए गए थे।

पुलिस की जांच में सामने आया था कि फ्लाई ऐश की आड़ में संयंत्र से स्क्रैप निकालकर निजी औद्योगिक इकाइयों में खपाया जा रहा था। पुलिस ने अब तक बीएसपी के निलंबित जीएम, कर्मियों, ट्रांसपोर्टरों और एक निजी स्टील कंपनी के निदेशकों सहित कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विधायक रिकेश सेन की मांग पर शुरू हुई सीबीआई जांच से अब इस पूरे सिंडिकेट, सुरक्षा खामियों और वित्तीय कड़ियों की नए सिरे से विस्तृत पड़ताल होगी। आइए जानते हैं प्रदेश के इस गौरव के बारे में।

राष्ट्र निर्माण में है अहम भूमिका भारत के औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के आधार स्तंभों में शुमार भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) छह दशकों से अधिक समय से राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पूर्व सोवियत संघ (अब रूस) के तकनीकी व आर्थिक सहयोग से स्थापित यह संयंत्र न केवल देश का प्रमुख इस्पात उत्पादक है, बल्कि भारतीय रेल की जीवनरेखा और सामरिक परियोजनाओं की रीढ़ माना जाता है। 10 लाख टन से शुरू हुआ उत्पादन भारत सरकार और सोवियत संघ (रूस) के बीच 2 फरवरी 1955 को 10 लाख टन (1 मिलियन टन) क्षमता के इस्पात संयंत्र की स्थापना के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। संयंत्र के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन 4 फरवरी 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दुर्ग जिले के ग्रामीण अंचल में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी का रूप ले चुका है।