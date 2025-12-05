भिलाई में सूदखोरी के मामले में तीन गिरफ्तार, उधार दिए रकम का चार गुना कर चुके थे वसूली

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई। सूदखोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकरण में कुछ आरोपित अभी भी फरार बताया जा रहा है। आरोपितगणों ने संगठित होकर प्रार्थी को उधार में दिए रकम से चार गुना वसूलने के बाद सेवानिवृत्ति में मिली रकम को हड़पने की साजिश की थी। लेकिन मामला पुलिस में जाने के बाद आरोपित अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए।

सूदखोरी के मामले में पुलिस ने जिन तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है उसमें ओम प्रकाश (57) सेक्टर- 7 भिलाई नगर, प्रदीप नायक( 38) सेक्टर-1 भिलाई और एम कृष्णा रेड्डी (28) तालपुरी भिलाई नगर शामिल है। भिलाई भट्ठी पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अजय टोटेकर को धरेलू कार्य के लिए कुछ रुपये की आवश्यकता थी तब उसने प्रदीप नायक से रुपये मांगे।

प्रदीप नायक ने एम कृष्ण रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से 28 फरवरी 2025 को तीन लाख रुपये उधारी में ब्याज पर उसे दिलवाया और बंधक के रूप में प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर दो का पांच नग कोरे चेक एवं दो पेपर पर एग्रीमेंट हेतु हस्ताक्षर कराया जाकर रख लिया। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी द्वारा जून 2025 में जयदीप सिंह को ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने के बाद भी जयदीप सिंह ने अभी ब्याज बचा है और रुपये देना पड़ेगा कहकर प्रार्थी का चेक एवं एग्रीमेंट के पेपर वापस नहीं किया।