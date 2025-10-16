दुर्ग में कचरा भरकर जा रहे नगर निगम के ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल चौक पर बुधवार की रात 10:30 के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला एवं एक पुरुष की मौत हो गई। नगर निगम की कचरा गाड़ी ने दुपहिया सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवती घायल हो गई। हालांकि पुलिस के द्वारा नगर निगम के वाहन को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने रात करीब 10:30 बजे की है। स्कूटी क्रमांक सीजी -07 - सीवाई 5899 पर सवार तीन लोगों में खिलेश्वर साहू (25 वर्ष) एवं सलमा (25 वर्ष) निवासी अटल आवास कि इस हादसे में मौत हुई है। जबकि उनकी सहेली कुमोदनी गोड़ घायल हुई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।