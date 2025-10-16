मेरी खबरें
    दुर्ग में कचरा भरकर जा रहे नगर निगम के ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

    दुर्ग के पटेल चौक पर नगर निगम के कचरा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे खिलेश्वर साहू और सलमा की मौत हो गई। एक युवती कुमोदनी गोड़ घायल हुई, जिसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने ट्रक को जप्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

    By T Surya Rao
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 12:26:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:29:39 PM (IST)
    1. नगर निगम दुर्ग के छह छक्का ट्रक ने दुपहिया वाहन को लिया चपेट में।
    2. पटेल चौक में हुआ हादसा, कचरा भरकर ट्रक जा रहा था मालवीय नगर की ओर।
    3. बाइक सवार एक महिला और पुरुष की हादेस में हो गई मौत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल चौक पर बुधवार की रात 10:30 के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला एवं एक पुरुष की मौत हो गई। नगर निगम की कचरा गाड़ी ने दुपहिया सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवती घायल हो गई। हालांकि पुलिस के द्वारा नगर निगम के वाहन को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस के मुताबिक घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने रात करीब 10:30 बजे की है। स्कूटी क्रमांक सीजी -07 - सीवाई 5899 पर सवार तीन लोगों में खिलेश्वर साहू (25 वर्ष) एवं सलमा (25 वर्ष) निवासी अटल आवास कि इस हादसे में मौत हुई है। जबकि उनकी सहेली कुमोदनी गोड़ घायल हुई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।


    नगर निगम दुर्ग की कचरा गाड़ी क्रमांक सीजी -07 - सीजेड- 4314, जो पुलगांव से मालवीय रोड की ओर जा रही थी, पटेल चौक पर सिग्नल के दौरान दोपहिया को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की चप्पलें व सामान घटनास्थल पर बिखरे पड़े थे। पुलिस के अनुसार, दोनों की मौत अंदरूनी चोटों की वजह से हुई है।

    डीएसपी भारती मरकाम ने बताया कि दोपहिया सवार तीनों ही नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इस दौरान या हादसा हो गया। नगर निगम के कचरा गाड़ी छह चक्का ट्रक को जप्त कर लिया गया है। वाहन चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया गया है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही सामने आई है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की गई है।

