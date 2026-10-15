भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों उद्योगों के सामने मंडरा रहा तालेबंदी का संकट, कलेक्टर से मिले व्यापारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई के उद्योगों में 12 से 14 घंटे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती से उत्पादन प्रभावित होने और करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका को लेकर बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष रतन दासगुप्ता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उद्योगपतियों ने अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद करने और औद्योगिक क्षेत्रों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की मांग की।

फर्नेस में माल फंसने से करोड़ों के नुकसान की आशंका एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दासगुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भिलाई के उद्योगों में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है। 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने से उत्पादन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बिजली गुल होने से फर्नेस में माल फंस जाता है, जिससे कच्चे माल और तैयार उत्पाद को नुकसान पहुंचने के साथ करोड़ों रुपये की क्षति की आशंका बनी हुई है। उद्योगों के सामने उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने की चुनौती है। वहीं दीपावली का त्योहार नजदीक है और श्रमिकों को बोनस भी देना है। ऐसे में लंबी बिजली कटौती उद्योगों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ा रही है।