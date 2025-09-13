CG News: दो भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई UP Police, घर वालों ने दर्ज कराया अपहरण का केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: भिलाई के छावनी क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 8.30 बजे दो सगे भाइयों के अपहरण का मामला झूठा निकला। पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद इसका पर्दाफाश किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि दोनों युवकों को यूपी पुलिस ने उत्तरप्रदेश के जिला अंबेडकर नगर थाना राजे सुलतानपुर में दर्ज दो अपराध क्रमांक-184/25,185/25 में गिरफ्तार किया है। एएसपी ने यह भी बताया कि मौके पर मौजूद स्वजन को सूचना दे दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि छावनी थाना अंतर्गत सुभाष चौक केम्प-1 में विष्णु प्रसाद साव (31) और उसका छोटा भाई शुभम प्रसाद साव (27) के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी थी। घटना को हुए 24 घंटे बीतने के बाद दुर्ग पुलिस ने बताया कि अपहरण का मामला झूठा है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस दी दर्ज रिपोर्ट में यह बताया गया था कि दोनों भाई सुभाष चौक पर फास्ट फूड बेचने का काम करते हैं। गुरुवार रात वे अपने काम में व्यस्त थे इस दौरान करीब 8.15 बजे के आसपास वहां पर एक आर्टिका वाहन आकर रुकी। आर्टिका से दो युवक उतरे और विष्णु प्रसाद साव का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। यह देखकर शुभम प्रसाद साव पूछताछ करने लगा तो तीन से चार युवकों ने उसे भी उठाकर गाड़ी में डाल दिया और भाग निकलने में कामयाब हो गए।
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आर्टिका वाहन यूपी पॉसिंग है, लेकिन नंबर प्लेट कीचड़ से सनी होने के कारण वाहन का नंबर नजर नहीं आ रहा था। जिस वक्त यह घटनाक्रम हुआ, वहां पर अपहृत भाईयों का चचेरा भाई हर्ष खड़ा था। थोड़ी दूर पर उनका मामा भी मौजूद था। जानकारी होते ही मामा ने बाइक में जलेबी चौक तक पीछा किया। लेकिन आर्टिका वाहन नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसने तत्काल छावनी थाने में भांजों के अपहरण की सूचना दी।
यह भी पढ़ें- CG News: माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 99% लोगों का बना आधार कार्ड, 28 लाख किसानों को मिला PM-Kisan योजना का लाभ
घटना की जांच में जुटी पुलिस रात आठ बजे तक सही जानकारी देने से बचती रही। पुलिस लोगों के बीच चल रही चर्चा का हवाला देते हुए यह कहती रही कि दोनों भाई अपने परिवार वालों के संपर्क में है। चर्चा यह भी थी कि एक भाई ने परिवार वालों से दवा की पर्ची अपने मोबाइल फोन पर मंगाया था।