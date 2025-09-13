CG News: दो भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई UP Police, घर वालों ने दर्ज कराया अपहरण का केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: भिलाई के छावनी क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 8.30 बजे दो सगे भाइयों के अपहरण का मामला झूठा निकला। पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद इसका पर्दाफाश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि दोनों युवकों को यूपी पुलिस ने उत्तरप्रदेश के जिला अंबेडकर नगर थाना राजे सुलतानपुर में दर्ज दो अपराध क्रमांक-184/25,185/25 में गिरफ्तार किया है। एएसपी ने यह भी बताया कि मौके पर मौजूद स्वजन को सूचना दे दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि छावनी थाना अंतर्गत सुभाष चौक केम्प-1 में विष्णु प्रसाद साव (31) और उसका छोटा भाई शुभम प्रसाद साव (27) के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी थी। घटना को हुए 24 घंटे बीतने के बाद दुर्ग पुलिस ने बताया कि अपहरण का मामला झूठा है।