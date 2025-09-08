CG Maoist Arrest: 5 लाख के इनामी 3 महिला समेत 4 माओवादी गिरफ्तार, जवानों ने नष्ट किया 10 किग्रा IED बम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी बीजापुर, थाना बासागुड़ा, कोबरा 210 एवं केरिपु 229 की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 7 सितंबर को पुतकेल-पोलमपल्ली क्षेत्र में सर्चिंग चलाया गया। इस दौरान विस्फोटक सामग्री, बिजली का तार, सेफ्टी फ्यूज, बैटरी, जमीन खोदने के औजार और प्रतिबंधित संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री पाम्पलेट के साथ 3 महिला सहित 4 माओवादी को गिरफ्तार किया गया है।

सुरक्षाबल के जवानों द्वारा चलाए गए सर्च ऑरपरेशन के दौरान हेमला भारती ऊर्फ जोगी (प्लाटून नम्बर 10 पार्टी सदस्य) जिस पर 2 लाख रुपये का इनाम है, जोगी मिड़ियम (पीएलजीए सदस्य) एक लाख रुपये की इनामी, देवा हेमला (पीएलजीए सदस्य) एक लाख रुपये का इनामी और डोडी हीरे ऊर्फ शांति (जगरगुण्डा-बासागुड़ा एलओएस सदस्य) को गिरफ्तार किया गया है। इस माओवादी पर भी 1 लाख रुपये का इनाम है।