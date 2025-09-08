CG Maoist Arrest: 5 लाख के इनामी 3 महिला समेत 4 माओवादी गिरफ्तार, जवानों ने नष्ट किया 10 किग्रा IED बम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी बीजापुर, थाना बासागुड़ा, कोबरा 210 एवं केरिपु 229 की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 7 सितंबर को पुतकेल-पोलमपल्ली क्षेत्र में सर्चिंग चलाया गया। इस दौरान विस्फोटक सामग्री, बिजली का तार, सेफ्टी फ्यूज, बैटरी, जमीन खोदने के औजार और प्रतिबंधित संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री पाम्पलेट के साथ 3 महिला सहित 4 माओवादी को गिरफ्तार किया गया है।
सुरक्षाबल के जवानों द्वारा चलाए गए सर्च ऑरपरेशन के दौरान हेमला भारती ऊर्फ जोगी (प्लाटून नम्बर 10 पार्टी सदस्य) जिस पर 2 लाख रुपये का इनाम है, जोगी मिड़ियम (पीएलजीए सदस्य) एक लाख रुपये की इनामी, देवा हेमला (पीएलजीए सदस्य) एक लाख रुपये का इनामी और डोडी हीरे ऊर्फ शांति (जगरगुण्डा-बासागुड़ा एलओएस सदस्य) को गिरफ्तार किया गया है। इस माओवादी पर भी 1 लाख रुपये का इनाम है।
पकड़े गये माओवादियों के खिलाफ थाना बासागुड़ा में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है।
बीजापुर में एक बार फिर सेना के जवानों के माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया है। सुरक्षा बलों के द्वारा चेरपाल-पेददाकोरमा मार्ग पर 10 किग्रा टिफिन बम और बीजीएल सेल आइईडी को बरामद कर किया गया है। जिसे सुरक्षित नष्ट कर दिया गया है।
बता दें कि बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत डीआरजी बीजापुर, केरिपु 222 की टीम चेरपाल, पेद्दाकोरमा क्षेत्र में अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान इलेक्ट्रिक तार दिखाई देने पर आसपास क्षेत्र को सघन सर्च किया गया। सर्च के दौरान एक स्टील टिफिन में लगभग 10 किलोग्राम और 1 नग बीजीएल सेल 3 किग्रा सीरिज में लगाया हुआ आइईडी बरामद किया गया। टीम द्वारा सावधानीपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बरामद आइईडी को मौके पर नष्ट किया गया।
बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र के एफओबी (अग्रिम सुरक्षा चौकी) गुंजेपर्ती जंगलों में सुरक्षा बलों को रविवार को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों के छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई। खुफिया सूचना के आधार पर दल ने इलाके में सर्चिंग की गई।
इस दौरान जवानों को कई उपकरण मिले जिसमें लेथ मशीन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक कटर जैसे उपकरण शामिल हैं। साथ ही हाइड्रोलिक सिलेंडर, जेक्स, स्पूलर, मोटर पार्ट्स, वायर, टूल बाक्स, ड्रिल बिट्स, कंटेनर, स्टील प्लेट्स और विस्फोटक निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री भी मिली। सभी बरामद उपकरण और विस्फोटक सामग्री को मानक प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दिया।