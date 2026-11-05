बीजापुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: पैंगोलिन के शल्क और तेंदुए की खाल बरामद, छह गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर वनमंडल में वन्यजीवों के संगठित शिकार और अवैध व्यापार के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले गंगालूर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेड्डी में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 9.260 किलोग्राम वजनी पैंगोलिन के शल्क (स्केल) बरामद किए। इस मामले में चार संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान वन्यजीव अंगों की खरीद-फरोख्त और संगठित तस्करी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए। तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने बासागुड़ा क्षेत्र के ग्राम मल्लेपल्ली में दूसरी दबिश दी, जहां से तेंदुए की एक खाल बरामद की गई। इस दूसरी कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। इस प्रकार वन विभाग के दोनों अभियानों में कुल मिलाकर छह आरोपियों को धर दबोचा गया है।