    बीजापुर पुलिस के नाम बड़ी कामयाबी, 81 लाख रुपये के 20 इनामी सहित 30 माओवादियों ने किया सरेंडर

    Maoist Surrender: बीजापुर पुलिस को माओवादी विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है, जहां बस्तर डिवीजन के 30 माओवादियों ने बुधवार को सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले इन माओवादियों में से 20 पर कुल 81 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:36:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:36:03 PM (IST)
    1. बीजापुर पुलिस को माओवादी विरोधी अभियान में बड़ी सफलता
    2. 81 लाख रुपये के 20 इनामी सहित 30 माओवादियों ने किया सरेंडर
    3. इस साल जिले में 307 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। बीजापुर पुलिस को माओवादी विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। शासन की पुनर्वास नीति और सुरक्षाबलों के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित होकर उत्तर बस्तर डिवीजन के 30 माओवादियों ने बुधवार को सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों में से 20 पर कुल 81 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में एक बड़ा नाम केके सब डिवीजन ब्यूरो इंचार्ज सोनू हेमला का है, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

    उन्होंने पारिवारिक और खुशहाल जीवन जीने की इच्छा को अपने समर्पण का मुख्य कारण बताया। पुलिस अधीक्षक डा. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि ये माओवादी संगठन की विचारधारा से निराश थे और संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों के कारण उन्होंने यह कदम उठाया।#

    इस साल अब तक 307 माओवादियों ने किया सरेंडर

    इस वर्ष एक जनवरी 2025 से अब तक जिले में 307 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 132 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि सुरक्षा बलों का दबाव और शासन की विकासपरक योजनाएं रंग ला रही हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शेष माओवादियों से भी अपील की कि वे भ्रामक विचारधाराओं को त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं।

    इस आत्मसमर्पण के दौरान दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डा. जितेंद्र कुमार यादव और अन्य वरिष्ठ पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारी मौजूद थे। यह सफलता डीआरजी, जिला बल, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

    आत्मसमर्पित माओवादियों के नाम और पद

    01. सोनू हेमला उर्फ कोरोटी पिता आयतू हेमला, उम्र 38 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बोड़लापुसनार तालाबपारा, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर। पदनाम- डीव्हीसीएम (केके सब डिवीजन ब्यूरो इंचार्ज), *इनाम* राशि 08.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2003 से सक्रिय।

    02. कल्लू पूनेम उर्फ रंजीत पिता दुला पूनेम, उम्र 28 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी पुसनार बडडेपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पीपीसीएम (कंपनी नंबर 02), *इनाम- 08.00 लाख **रुपये*, वर्ष 2011 से सक्रिय।

    03. कोसी कुंजाम पिता आयतू, उम्र 28 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवल नेण्ड्रा मेटापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। पदनाम – पीपीसीएम (कंपनी नंबर 02), *इनाम* - 08 लाख *रुपये*, वर्ष 2011 से सक्रिय।

    04. मोटी पूनेम उर्फ हड़मे पिता दुला, उम्र 25 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुमरीपालनार सरपंचपारा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। पदनाम – पार्टी सदस्य (कंपनी नंबर 02), *इनाम- 08 लाख **रुपये*, वर्ष 2013 से सक्रिय।

    05. पाण्डे पूनेम पति कल्लू पूनेम उर्फ रंजीत, उम्र 25 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी तोड़का नदीपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य, कंपनी नंबर 02, *इनाम* 08.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2015 से सक्रिय।

    06. छोटू कुंजाम उर्फ बडडे पिता सुक्कू, उम्र 19 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवल नेण्ड्रा मोकोडपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पीएलजीए सदस्य, कंपनी नंबर 02, *इनाम* 08.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2024 से सक्रिय।

    07. मंगली पोटाम पिता लच्छू पोटाम, उम्र 30 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी कोरचोली गायतापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- एसीएम (दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्या), *इनाम* – 05.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2008 से सक्रिय।

    08. बोटी ओयाम उर्फ लालू पिता सोमडू ओयाम, उम्र 40 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बोड़गा ओड़सनपारा, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम – एसीएम (इंद्रावती एरिया कमेटी सदस्य), *इनाम- 05.00 लाख **रुपये*, वर्ष 1998 से सक्रिय।

    09. मंगली मोड़ियम पिता बक्का मोडियम, उम्र 35 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी पेददाकोरमा मिण्ड्रीपारा, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (भैरमगढ़ एरिया कमेटी) *इनाम* - 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2004 से सक्रिय।

    10. सोमड़ी अवलम पति मंगडू अवलम उर्फ मांझी, उम्र 21 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी छोटा तर्रेम रेंगमपारा, थाना तर्रेम, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्या (प्लाटून नंबर 10), *इनाम- 02.00 लाख **रुपये*, वर्ष 2018 से सक्रिय।

    11. पाण्डे पूनेम पिता रंगैया पूनेम, उम्र 24 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी पुसनार टेकापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (प्लाटून नंबर 02), *इनाम- 02.00 लाख **रुपये*, वर्ष 2016 से सक्रिय।

    12. छोटू कुंजाम पिता सोमा उर्फ रेखा, उम्र 24 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवलनेण्ड्रा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (प्लाटून नंबर 11), *इनाम- 02 लाख **रुपये*, वर्ष 2016 से सक्रिय।

    13. सोमारी कलमू पिता सुदरू कलमू, उम्र 23 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी अण्डरी मदुमपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (प्लाटून नंबर 12), *इनाम* 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2020 से सक्रिय।

    14. सुकड़ी गावड़े उर्फ शामबती गावड़े पति सोनू हेमला उर्फ कोरोटी, उम्र 30 वर्ष, जाति गोंड, निवासी कोंगेरा गोटियापारा, थाना डारा, जिला नारायणपुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (के.के. सब डिवीजन ब्यूरो), *इनाम* – 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2011 से सक्रिय।

    15. विमला पूनेम पिता सोमलू पूनेम, उम्र 23 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी पीड़िया नयापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (नेशनल एरिया कमेटी), *इनाम* – 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2016 से सक्रिय।

    16. मंगडू अवलम उर्फ मांझी पिता स्व. आयतू अवलम, उम्र 24 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी पीडिया गायतापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्य) *इनाम- 02.00 लाख **रुपये*, वर्ष 2015 से सक्रिय।

    17. महादेव ताती उर्फ मनकू उर्फ तुर्रे पिता लखमा ताती, उम्र 20 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी मुतवेंडी नयापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पार्टी सदस्य (गंगालूर एरिया कमेटी), *इनाम* 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2016 से सक्रिय।

    18. छोटू कुंजाम पिता सुक्कू, उम्र 19 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवलनेण्ड्रा सरपंचपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- पीएलजीए सदस्य (गंगालूर एरिया कमेटी) *इनाम* 02.00 लाख *रुपये*, वर्ष 2019 से सक्रिय।

    19. राजू मड़कम पिता गुज्जा मड़कम, उम्र 24 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी ताकीलोड़ जाड़कापारा, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम- सीएनएम सदस्य (ताकीलोड़ आरपीसी) *इनाम* 50.00 हजार *रुपये*, वर्ष 2013 से सक्रिय।

    20. बामन कोवासी उर्फ कोर्राम पिता हिरमा कोवासी, उम्र 27 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी ताकीलोड़ नदीपारा, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम सीएनएम सदस्य (ताकीलोड़ आरपीसी), *इनाम– 50.00 हजार **रुपये*, वर्ष 2019 से सक्रिय।

    21. बिच्चेम पूनेम उर्फ ठाकुर पिता बुधरू पूनेम, उम्र 42 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवलनेण्ड्रा मेटापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- जनताना सरकार उपाध्यक्ष, कोरचोली आरपीसी, वर्ष 2004 से सक्रिय।

    22. राजू पूनेम पिता मंगू पूनेम, उम्र 32 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बुरजी नयापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- जनताना सरकार सदस्य (बुरजी आरपीसी), वर्ष 2005 से सक्रिय।

    23. मनकू पूनेम पिता दुला पूनेम, उम्र 30 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बुरजी नयापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम- जनताना सरकार सदस्य (बुरजी आरपीसी), वर्ष 2007 से सक्रिय।

    24. सुखराम ओयाम पिता मंगू ओयाम, उम्र 27 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बुरजी ओयामपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम जनताना सरकार सदस्य (बुरजी आरपीसी), वर्ष 2008 से सक्रिय।

    25. सुखराम हेमला उर्फ भोड़ा पिता चैतु, उम्र 40 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी ताकीलोड़, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम- जनताना सरकार सदस्य (ताकीलोड आरपीसी), वर्ष 2016 से सक्रिय।

    26. राजूराम हपका पिता सतरू हपका, उम्र 33 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी मर्री मेटटा इत्तोलरापारा, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम- जनतानार सरकार सदस्य (ताकीलोड़ आरपीसी), वर्ष 2010 से सक्रिय।

    27. बोमड़ा पोडियाम पिता बामन पोडियाम, उम्र 22 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी ताकीलोड़ जाड़कापारा, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम- मिलिशिया प्लाटून सदस्य (ताकीलोड़ आरपीसी), वर्ष 2018 से सक्रिय।

    28. मंगू कुंजाम उर्फ पातामंगू पिता सोमा, उम्र 40 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी डुवलनेण्ड्रा पटेलपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। पदनाम मिलिशिया सदस्य (कोरचोली आरपीसी), वर्ष 1997 से सक्रिय।

    29. सन्नू पूनेम पिता कोवा, उम्र 47 वर्ष, निवासी डुवलनेण्ड्रा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर। डीएकेएमएस सदस्य (कोरचोली आरपीसी) वर्ष 1997 से सक्रिय।

    30. पील्लू वेटटी पिता कोपा वेटटी, उम्र 28 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी ताकीलोड़, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। पदनाम – डीएकेएमएस सदस्य (ताकीलोड़ आरपीसी), वर्ष 2008 से सक्रिय।

