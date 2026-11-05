बीजापुर कर्रेगुट्टा हिल्स में माओवादियों के विस्फोटकों का जखीरा बरामद, 711 बीजीएल सेल मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपु) की 196वीं वाहिनी और 204 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने गत पांच नवंबर को थाना उसूर क्षेत्रांतर्गत अग्रिम पिकेट (एफओबी) ताड़ापाला से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की टीम जब केजी हिल्स के समीप पहुंची, तो उन्हें माओवादियों के डंप से कुल 711 नग बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल मिले। सुरक्षा बलों ने सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विस्फोटकों को अपने कब्जे में ले लिया।