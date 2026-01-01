KBC: महज चंद सेकंड और 1 करोड़... बीजापुर में CRPF 196 बटालियन में तैनात बिप्लव बने करोड़पति

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के चर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति-17' को दूसरा करोड़पति मिल गया है। माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में सीआरपीएफ 196वीं बटालियन में तैनात इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में हल कर इतिहास रच दिया। उनकी तेज़ समझ और आत्मविश्वास को देखकर न सिर्फ बिग बी, बल्कि स्टूडियो में मौजूद दर्शक भी दंग रह गए।

साथी जवानों के बलिदान पर भावुक रांची निवासी बिप्लव बिस्वास ने 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतकर हॉटसीट तक का सफर तय किया। शो की शुरुआत में ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे बिग बी ने सहर्ष स्वीकार किया। बिप्लव ने जंगलों में तैनाती, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अपने साथी जवानों के बलिदान का भावुक होकर जिक्र किया। खेल के दौरान बिप्लव ने पांच लाख रुपये तक के सभी सवाल बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिए।