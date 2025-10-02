छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 103 माओवादियों ने डाले हथियार, 1.06 करोड़ के इनामी शामिल

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। जिला मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रवास के ऐन एक दिन पहले अभूतपूर्व रूप से 103 माओवादियों ने जिला मुख्यालय में एसपी के समक्ष सरेंडर किया है। यह संख्या अब तक के समर्पित नक्सलियों में सर्वाधिक बताई गई है। समर्पित नक्सलियों पर कुल एक करोड़ छह लाख 30 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

सरेंडर माओवादियों में डीव्हीसीएम 01,पीपीसीएम 04, एसीएम 04, प्लाटून पार्टी सदस्य-01, डीएकेएमएस अध्यक्ष-03, सीएनएम अध्यक्ष-04, केएएमएस अध्यक्ष-02, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-05, मिलिशिया कमाण्डर/डिप्टी कमांडर-05, जनताना सरकार अध्यक्ष-04, पीएलजीए सदस्य-01, सीएनएम सदस्य-12, जनताना सरकार उपाध्यक्ष- 04, डीएकेएमएस उपाध्यक्ष-01, जनताना सरकार सदस्य-22, मिलिशिया प्लाटून सदस्य -23, जीपीसी-02, डीएकेएमएस सदस्य -04, भूमकाल मिलिशिया सदस्य -01 शामिल हैं। इन पर आठ लाख से एक लाख का इनाम घोषित है। समर्पित माओवादियों ने बताया कि वर्तमान समय में संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के संगठन छोड़कर समर्पण करने एवं मुठभेड़ में शीर्ष नेताओं के लगातार मारे जाने से उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

जिले में चल रहे पूना मारगेम पुनर्वास से पुनजीवन अभियान व शासन की विकासोन्मुखी कार्य सड़कों का विस्तार, परिवहन की सुविधा, पानी, बिजली एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजना ग्रामीणों तक पहुंचने लगी है। सुरक्षा बलों का ग्रामीणों के साथ हो रहे सकारात्मक संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् दी जा रही जनकल्याकारी योजनाओं की जानकारी के चलते लगातार माओवादियो का संगठन से मोहभंग हो रहा है। अब तक 410 ने किया सरेंडर, 421 गिरफ्तार 1 जनवरी 25 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 421 माओवादी गिरफ्तार हुए, 410 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए है। इस प्रकार 01 जनवरी 2024 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 924 माओवादी गिरफ्तार हुए, 599 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 195 माओवादी मारे गए है।