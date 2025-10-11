प्रेशर IED की चपेट में आकर कोबरा बटालियन का जवान घायल, इलाज के लिए हायर सेंटर रवाना

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर: जिले के थाना उसूर क्षेत्र के पुजारी कांकेर क्षेत्र में शनिवार को माओवादियों के लगाए गए प्रेशर आइईडी में विस्फोट होने से कोबरा बटालियन का एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना उस समय हुई जब एफओबी पुजारी कांकेर से कोबरा 206 बटालियन की टीम एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकली थी।

सुरक्षा बलों ने घायल जवान को तत्काल मौके से सुरक्षित निकालकर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवान की हालत अब सामान्य है और वह खतरे से बाहर है।

यह भी पढ़ें- पीपल पेड़ काटना पड़ा महंगा... जिसे 25 साल आस्‍था से सींचा उसकी कटाई पर फूट-फूट कर रोई देवला बाई, दो आरोपी भेजे गए जेल

सुरक्षा बलों ने घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। माओवादियों ने बलों की आवाजाही को निशाना बनाने के उद्देश्य से आइईडी लगाई थी।