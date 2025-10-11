मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रेशर IED की चपेट में आकर कोबरा बटालियन का जवान घायल, इलाज के लिए हायर सेंटर रवाना

    बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों के लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर कोबरा 206 बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। विस्फोट में जवान को बहुत गंभीर चोंटे नहीं आयी है। हालांकि उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रवाना किया गया है। साथ ही जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दी है।

    By Animesh Paul
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 11:56:29 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 11:57:53 AM (IST)
    प्रेशर IED की चपेट में आकर कोबरा बटालियन का जवान घायल, इलाज के लिए हायर सेंटर रवाना
    IED विस्फोट में जवान घायल (सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया न्यूज, बीजापुर: जिले के थाना उसूर क्षेत्र के पुजारी कांकेर क्षेत्र में शनिवार को माओवादियों के लगाए गए प्रेशर आइईडी में विस्फोट होने से कोबरा बटालियन का एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना उस समय हुई जब एफओबी पुजारी कांकेर से कोबरा 206 बटालियन की टीम एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकली थी।

    सुरक्षा बलों ने घायल जवान को तत्काल मौके से सुरक्षित निकालकर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवान की हालत अब सामान्य है और वह खतरे से बाहर है।

    यह भी पढ़ें- पीपल पेड़ काटना पड़ा महंगा... जिसे 25 साल आस्‍था से सींचा उसकी कटाई पर फूट-फूट कर रोई देवला बाई, दो आरोपी भेजे गए जेल

    सुरक्षा बलों ने घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। माओवादियों ने बलों की आवाजाही को निशाना बनाने के उद्देश्य से आइईडी लगाई थी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.