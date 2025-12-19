बीजापुर में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का फगनू ढेर, विस्फोटक और हथियार बरामद

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का एक माओवादी ढेर हुआ है, जिसका शव सुरक्षाबलों ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि इस अभियान के दौरान 19 दिसंबर 25 की सुबह 6.00 बजे से डीआरजी बीजापुर और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।

अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 1 माओवादी का शव, 303 रायफल, 9 एमएम पिस्टल सहित विस्फोटक सामग्री एवं माओवादी सामग्री मौके से बरामद हुई है। एसीएम फगनू माड़वी निवासी गोरना थाना बीजापुर भैरमगढ़ एरिया कमेटी, पांच लाख का ईनामी रहा।

बरामद हथियार एवं अन्य सामग्री

303 रायफल,1 मैग्जीन 3 राउण्ड, 9 एमएम पिस्टल,1 मैग्जीन,9 राउण्ड

स्कैनर सेट 2 नग ,रेडियो, मेडिकल किट, कार्डेक्स वायर, माओवादी पिटठू, पिस्टल पोच, माओवादी पर्चा आदि सामग्री बरामद।

माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा- आईजीपी सुन्दरराज

बस्तर रेंज के आईजीपी सुन्दरराज पट्टलिंगम ने कहा कि साल 2025 में सुरक्षाबलों की प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप बस्तर में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन की पूरी संरचना बिखर चुकी है और हिंसा या दहशत फैलाने के उनके किसी भी प्रयास का अब कोई असर नहीं रह गया है। आईजीपी ने सभी सक्रिय माओवादियों से हिंसा का मार्ग त्यागकर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की।