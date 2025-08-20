बाढ़ का कहर: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र–तेलंगाना नेशनल हाईवे 24 घंटे से बंद, गोदावरी-इंद्रावती उफान पर

नई दुनिया न्यूज बीजापुर। पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गोदावरी और इंद्रावती नदी के उफान पर आने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। भोपालपटनम–हैदराबाद नेशनल हाइवे 163 पर जगह-जगह पानी भर गया है। टेकुलगुडेम और आसपास के क्षेत्रों में नदी का पानी हाइवे पर बह रहा है। इससे आवागमन बंद कर दिया गया है।

मंगलवार शाम से दोनों नेशनल हाइवे पर यातायात पूरी तरह ठप है। दोनों ओर से सैकड़ों यात्री वाहन और मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं। यात्रियों को खाने-पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री सड़क पर ही रात बिताने को मजबूर हुए।

सिरोंचा में अलर्ट, 53 गांव खतरे में

महाराष्ट्र के सिरोंचा तहसील में प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गोदावरी किनारे बसे 53 गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। गांवों में मुनादी कर लोगों को निचले इलाकों से हटने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य दल और राहत टीम को भी तैयार रखा गया है। ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

इंद्रावती का जलस्तर घटने लगा लेकिन खतरा कायम

छत्तीसगढ़ के तीमेड इलाके में इंद्रावती नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घटने लगा है। 24 घंटे से दोनों नेशनल हाइवे बंद है। भोपालपटनम व महाराष्ट्र क्षेत्र के 53 गांव में अलर्ट किया गया है। बाढ़ के कारण दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के गोदावरी-इंद्रावती दोनों नदियां उफान पर है। जिले अभी भी बारिश जारी है।