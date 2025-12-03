मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर बड़ी मुठभेड़, पांच माओवादी ढेर, एक जवान शहीद

    Maoist Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, मुठभेड़ पिछले करीब दो घंटे से चल रही है। अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि एक जवान के शहीद होने और एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 03:16:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 03:25:58 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर बड़ी मुठभेड़, पांच माओवादी ढेर, एक जवान शहीद
    छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर बड़ी मुठभेड़ (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर बड़ी मुठभेड़
    2. इस मुठभेड़ में पांच माओवादी ढेर जबकि एक जवान शहीद हुआ
    3. सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में माओवादियों को घेराबंदी में ले रखा है

    नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, मुठभेड़ पिछले करीब दो घंटे से चल रही है। अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि एक जवान के शहीद होने और एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है।

    गंगालूर इलाके में जारी है मुठभेड़

    यह मुठभेड़ गंगालूर इलाके में हो रही है, जो माओवादी कमांडर पापा राव का इलाका है। सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में माओवादियों को घेराबंदी में ले रखा है। अधिकारियों के अनुसार, ढेर हुए माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि क्षेत्र में अब भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।


    खबर अपडेट की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.