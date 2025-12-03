छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर बड़ी मुठभेड़, पांच माओवादी ढेर, एक जवान शहीद

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, मुठभेड़ पिछले करीब दो घंटे से चल रही है। अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि एक जवान के शहीद होने और एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है।

गंगालूर इलाके में जारी है मुठभेड़ यह मुठभेड़ गंगालूर इलाके में हो रही है, जो माओवादी कमांडर पापा राव का इलाका है। सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में माओवादियों को घेराबंदी में ले रखा है। अधिकारियों के अनुसार, ढेर हुए माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि क्षेत्र में अब भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।