बीजापुर में बौखलाए माओवादियों ने एक और शिक्षा दूत की कर दी हत्या, 2023 से अब तक 9 को बनाया निशाना

नईदुनिया प्रतिनिध, बीजापुर: बस्तर संभाग में माओवादी अपनी कायरना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र में माओवादी लगातरा शिक्षा दूतों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीजापुर में माओवादियों ने एक और शिक्षादूत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है।

जानकारी के अनुसार, माओवादियों ने शुक्रवार और शनिवार की दर्मियानी रात इस वारदात को अंजाम दिया है। जिले के गंगालूर क्षेत्र के नेन्द्रा में पदस्त शिक्षादूत कल्लू ताती का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। वह शुक्रवार शाम स्कूल से लौट रहा था, जिस दौरान माओवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और देर रात हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। मिली जानकारी अनुसार, मृतक आदिवासी युवक कल्लू ताती तोड़ता रहने वाला था।