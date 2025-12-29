मेरी खबरें
    बीजापुर में शहीद के परिवार को ₹1.10 करोड़ की आर्थिक सहायता, पुलिस सैलरी पैकेज से मिला परिवार को संबल

    बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए डीआरजी आरक्षक दिनेश नाग के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया गया। पुलिस सैलरी पैक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:59:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:59:59 PM (IST)
    बीजापुर में शहीद के परिवार को ₹1.10 करोड़ की आर्थिक सहायता, पुलिस सैलरी पैकेज से मिला परिवार को संबल
    बलिदान आरक्षक दिनेश नाग के परिवार को चेक सौंपते अधिकारी

    HighLights

    1. एसबीआई ने 1.10 करोड़ रुपये का चेक सौंपा
    2. पत्नी पूजा नाग के नाम जारी हुआ सैलरी पैकेज
    3. पुलिस अधीक्षक ने सम्मानपूर्वक चेक प्रदान किया

    नईदुनिया न्यूज, बीजापुर: माओवादियों द्वारा किए गए आइईडी विस्फोट में 18 अगस्त को डीआरजी बीजापुर में पदस्थ आरक्षक दिनेश नाग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके बलिदान को सम्मान देते हुए पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, बीजापुर शाखा द्वारा उनकी धर्मपत्नी पूजा नाग के नाम 1.10 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया गया।

    यह चेक 29 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक बीजापुर डा. जितेन्द्र कुमार यादव के हाथों सौंपा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना, स्टेट बैंक आफ इंडिया बीजापुर शाखा के प्रबंधक अभय प्रताप सिंह, बीडीएम विजय झाड़ी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


    अधिकारियों ने कहा कि यह सहायता राशि शहीद जवान के परिवार के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संबल का प्रतीक है। आरक्षक दिनेश नाग का सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

