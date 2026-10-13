छत्तीसगढ़ के बीजापुर में छह माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 35 लाख का था इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अंतर्गत बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और राज्य शासन की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी संगठन को करारा झटका लगा है। बीजापुर पुलिस के समक्ष सोमवार को छह सक्रिय नक्सलियों ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी छह नक्सलियों पर कुल 35 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित था।

इनमें चार पीपुल्स पार्टी कमेटी मेंबर (PPCM) स्तर के वरिष्ठ कैडर और दो पार्टी सदस्य रैंक के सक्रिय नक्सली शामिल हैं। मुख्यधारा में लौटे कैडरों की पहचान रानी सोढ़ी उर्फ संध्या, पांडो पोडियम उर्फ सस्मिता, सुक्कू कुड़ियम उर्फ संतोष, कोसा माड़वी उर्फ सतीश, देवे माड़कम उर्फ जन्नी और लल्लू ताती के रूप में हुई है।

ओड़िशा कंपनी नंबर आठ और बड़े नेटवर्क में थीं सक्रिय बीजापुर पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय रानी सोढ़ी और 28 वर्षीय पांडो पोडियम ओड़िशा क्षेत्र में सक्रिय कंपनी नंबर 8 की पीपीसीएम सदस्य थीं। इन दोनों महिला कैडरों पर आठ-आठ लाख रुपये का नकद इनाम घोषित था। रानी सोढ़ी वर्ष 2012 में नाबालिग उम्र में ही संगठन में शामिल हुई थी और वह महाराष्ट्र तथा ओड़िशा में कई गंभीर नक्सली वारदातों में लिप्त रही। वह अप्रैल 2018 में ओड़िशा में मतदान दल पर हुए हमले में भी शामिल थी, जिसमें दो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस वर्ष जनवरी में ओड़िशा के कोनारी जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान वह गोली लगने से घायल भी हुई थी। वहीं पांडो पोडियम वर्ष 2015 में संगठन से जुड़ी और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की सशस्त्र शाखा में सक्रिय रही। शीर्ष नेताओं की सुरक्षा और सुरक्षा कैंपों पर हमले आठ लाख रुपये के इनामी 27 वर्षीय सुक्कू कुड़ियम उर्फ संतोष ने वर्ष 2015 में संगठन का दामन थामा था। वर्ष 2018 में उसे ओड़िशा भेजा गया, जहां उसे शीर्ष माओवादी नेताओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया था। वहीं 30 वर्षीय कोसा माड़वी कई भीषण हमलों में शामिल रहा है। वह वर्ष 2006 में एनएमडीसी के सीआईएसएफ कैंप पर हमला, वर्ष 2016 में चेरली सीआरपीएफ कैंप और वर्ष 2024 में टेकलगुड़ा सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का मुख्य आरोपी रहा है। हालांकि, उसने इस साल जनवरी में संगठन छोड़ दिया था।