नई दुनिया न्यूज बीजापुर :- छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के लगातार नक्सल विरोधी अभियानों तथा पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रभावित होकर उड़ीसा राज्य में सक्रिय 2 माओवादी कैडरों ने जिला पुलिस, डीआरजी, कोबरा एवं केरिपु बल के द्वारा किये गये संयुक्त प्रयासों से बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव, संगठन की कमजोर होती स्थिति, हिंसक विचारधारा से मोहभंग, पूर्व माओवादी कैडरों के सफल पुनर्वास एवं क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया।

आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के नाम इस प्रकार हैं- नाम: नागमणी कुड़मे ऊर्फ शीला पति जगदीश इरपा उम्र 32 वर्ष जाति मुरिया निवासी चिपुरभटटी थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर, संगठन- ओड़िशा राज्य अन्तर्गत बटालियन नम्बर 08 के CyPC, पदनाम - CyPCM, घोषित इनाम - 08.00 लाख रूपये नाम: गंगा सोढ़ी ऊर्फ सोनू पिता मंगल सोढ़ी उम्र 26 वर्ष जाति मुरिया निवासी डोडीतुमनार गादेपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, छग संगठन: उड़ीसा राज्य अन्तर्गत कालाहांडी एरिया कमेटी सदस्य पद/रैंक: ACM, इनाम राशि: 05.00 लाख रूपये नागमणी कुड़मे ऊर्फ शीला CyPCM संगठन में भर्ती: वर्ष 2006–7 में गांधी ताती उर्फ हरबू के माध्यम से PLGA सदस्य के रूप में माओवादी संगठन में भर्ती हुई । वर्ष 2009 में ACM, वर्ष 2016 में DVCM तथा वर्ष 2021 में ओडिशा राज्य के कंपनी नं. 8, KKB(N) क्षेत्र में CYPC पद पर कार्यरत रही। आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता- संगठन में रहते हुए छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रही तथा कई माओवादी घटनाओं एवं मुठभेड़ों में शामिल रही। वर्ष 2011, तिमापुर/चिंतलनार थाना क्षेत्र: हिड़मा के नेतृत्व में हुई घटना में शामिल। इस घटना में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हुए तथा 11 जवान घायल हुए एवं 1 माओवादी मारा गया।

वर्ष 2022 दड़ाईपानी, जिला नुआपाड़ा, ओडिशा क्षेत्र में हुई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शामिल।

वर्ष 2022 ओड, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल।

वर्ष 2024 पाडेल, जिला कंधमाल, ओडिशा पुलिस माओवादी मुठभेड़ में शामिल, जिसमें 01 माओवादी मारा गया।

नवंबर–दिसंबर 2025 में कंधमाल-गंजाम सीमा के राम्भा जंगल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान CCM गणेश उईके सहित कुल चार माओवादी मारे गये । उक्त घटना के दौरान नागमणि वहाँ से बचकर निकलने में सफल रही।

उसके बाद से यह तेलंगाना के एटुनगरम के पास रह रही थी, बीजापुर पुलिस से संपर्क पश्चात इनके द्वारा आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया ।

गंगा सोढ़ी ऊर्फ सोनू ACM संगठन में भर्ती एवं पद *वर्ष 2008 में ग्राम डोडीतुमनार बाल संघम सदस्य के रूप में संगठन में शामिल हुआ। वर्ष 2010 में भूमकाल मिलिशिया सदस्य रहा तथा जनवरी 2012 में गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत पीएलजीए सदस्य के रूप में कार्य किया । दिसंबर 2012 में नेशनल पार्क एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 02 में भेजा गया। वर्ष 2019 में पीपीसीएम पद पर जवाबदारी दी गई । दिसंबर 2020 से मार्च 2026 तक ओड़िशा राज्य अंतर्गत कालाहांडी एरिया कमेटी सदस्य (ACM) के पद पर कार्यरत रहा ।