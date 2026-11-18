नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा को कमरे में ले जाकर अपने कपड़े उतारने के आरोपित प्रधानपाठक को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने जांजगीर-चांपा जिले के भुनेश्वर कौशिक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्ची अपने भाई के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुई और जमानत देने पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने घटना की गंभीरता, बच्ची की उम्र, आरोपित के प्रधानपाठक होने और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया।

31 जुलाई 2026 को करीब 12 साल की छात्रा स्कूल पहुंची तो प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक परिसर में टी-शर्ट और अंडरवियर पहने सोते हुए मिले। आरोप है कि उन्होंने छात्रा को हाथ पकड़कर बुलाया और एक कमरे में ले गए। इसके बाद गलत नीयत से अपनी टी-शर्ट उतार दी। छात्रा वहां से भागकर घर पहुंची और माता-पिता को घटना बताई। आरोपित का अंडरगारमेंट में दिखाई देने वाला वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं 10 और 12 तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज किया।