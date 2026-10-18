बिलासपुर में 4.03 करोड़ के 16 विकास कार्य अधूरे, कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में जवाब तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: निर्धारित समय में विकास कार्य पूरे नहीं करने और आनलाइन पोर्टल पर उनकी प्रगति की जानकारी अद्यतन नहीं करने पर राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने नगर निगम बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता सह राज्य प्रवर्तित योजना प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

विभाग ने संबंधित अधिकारी से नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर जवाब देने और पोर्टल पर सभी लंबित जानकारियां अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सूडा कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा की थी। इसमें पाया गया कि नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत कई कार्य निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी अधूरे हैं। पोर्टल पर 16 कार्य अब भी निर्माणाधीन दर्ज हैं, जबकि उनकी अद्यतन प्रगति की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। विभाग ने इसे शासन के निर्देशों का उल्लंघन और कार्यों की निगरानी में लापरवाही माना है।