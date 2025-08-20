बिलासपुर में मामूली बात को लेकर स्कूल में चला चाकू, दो छात्र लहूलुहान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: स्कूल में पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों ने मिलकर एक छात्र और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल छात्रों का स्कूल प्रबंधन की ओर से इलाज कराया गया। इसके बाद घटना की सूचना स्वजन को दी गई। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने हमलावर छात्रों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, तारबाहर क्षेत्र में रहने वाले आवेश मिर्जा तारबाहर क्षेत्र के भारतमाता स्कूल में 11वीं के छात्र हैं। मंगलवार को वे स्कूल में थे। इसी दौरान उनके दोस्त ने किसी काम से अपनी कक्षा में बुलाया। तब आवेश स्कूल के पहली मंजिल पर स्थित अपने दोस्त के क्लास की ओर गए। क्लास के बाहर ही छह से आठ छात्र खड़े थे। उन्होंने पहले हुए विवाद को लेकर आवेश से गाली-गलौज की। इसका विरोध करने पर छात्रों ने मिलकर उसकी पिटाई की।
इसी बीच किसी ने उसे चाकू से मार दिया। इस हमले में आवेश लहूलुहान हो गया। इधर मारपीट होते देख आवेश का दोस्त बीच-बचाव करने आया। तब छात्रों ने उस पर भी चाकू से मार दिया। इधर मारपीट और चाकूबाजी की जानकारी मिलते ही स्कूल के प्रबंधन और टीचर वहां पहुंच गए। आनन-फानन में घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल में उपचार के बाद घटना की जानकारी घायल छात्रों के स्वजन को दी गई। इस पर स्वजन भी स्कूल पहुंच गए। वे घायल छात्रों को लेकर सीधे तारबाहर थाना पहुंचे। स्वजन ने घटना की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
शहर में हो रही चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। इधर कुछ दिन पहले ही एक अन्य स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद में राजीव गांधी चौक के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। छात्र महेश यादव के स्वजन ने पुलिस को बताया कि महेश का स्कूल में वहां पढ़ने वाले छात्रों से विवाद हुआ था। इसके बाद विवाद करने वालों ने उसे समझौते के लिए राजीव गांधी चौक के पास बुलाया था। तब महेश ने छात्रों से माफी भी मांग ली थी।
आरोपी छात्र उसे पैर पकड़कर माफी मांगने और इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल करने की बात कह रहे थे। महेश ने माफी मांगने का वीडियो बनाने से इनकार कर दिया। तब छात्रों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह पूरी घटना 1 अगस्त की है। घायल छात्र की स्थिति देखते हुए रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब पुलिस मर्ग डायरी का इंतजार कर रही है। मर्ग डायरी मिलने पर हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी।
जन्माष्टमी पर्व पर सरकंडा क्षेत्र के मोपका में मटकी फोड़ने के दौरान धक्का लगने पर विवाद हो गया। इसी मामूली बात को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावर युवकों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जेल के सामने मारपीट के मामले में फरार आरोपी ने 14 अगस्त की रात शहर में आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। टिकरापारा में रहने वाले राहुल गोस्वामी किसी काम से तितली चौक की ओर गए थे। इसी दौरान फरार बदमाश इस्माइल खान ने अपने दोस्तों गुलशन खान, अमन, बजरंग और अन्य लोगों के साथ मिलकर राहुल को घेर लिया। उन्होंने राहुल पर चाकू से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल राहुल का अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर हमले के बाद पुलिस ने दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपित फरार हैं।