बिलासपुर में अस्पताल से ड्यूटी से लौट रही युवती पर पत्थर से जानलेवा हमला, तोरवा पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। अस्पताल में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती ने अपने परिचित युवक पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तोरवा क्षेत्र के पावर हाउस के पास रहने वाली निशा बघेल (20) निजी अस्पताल में काम करती है। बुधवार की सुबह करीब सात बजे वह अस्पताल में काम खत्म कर घर लौट रही थी। इसी दौरान तोरवा मेन रोड पर शराब दुकान के पास उसका परिचित रितेन सिंह उर्फ हनी मिल गया।

युवती के मुताबिक, रितेन ने उससे बात नहीं करने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया और मां-बहन को लेकर अश्लील गाली-गलौज करने लगा। निशा ने जब गाली देने से मना किया तो वह हाथ-मुक्के और पत्थर से मारपीट करने लगा। मारपीट में युवती के बाएं हाथ की उंगली में चोट आई है। घटना के बाद रितेन सिंह उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तोरवा क्षेत्र के पावर हाउस के पास रहने वाली निशा बघेल (20 वर्ष) एक स्थानीय निजी अस्पताल में काम करती है। रास्ते में रोका और विवाद किया: बुधवार की सुबह करीब 7:00 बजे निशा अस्पताल में अपना काम खत्म कर पैदल अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान तोरवा मेन रोड स्थित शराब दुकान के पास उसका पूर्व परिचित रितेन सिंह उर्फ हनी मिल गया।