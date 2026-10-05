ओडिशा से यात्री बस में आ रहा था 245 किलो गांजा, पेंड्रा पुलिस ने ड्राइवर और साथी को दबोचा

नईदुनिया न्यूज, गौरेला : थाना पेंड्रा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यात्री बस से करीब 245 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में बस चालक एवं उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) (II) और 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए यात्री बस की जांच की गई। तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ। इसे 49 पैकेटों में करीब पांच-पांच किलोग्राम के हिसाब से रखा गया था। पुलिस ने गांजे को विधिवत जब्त कर लिया है।

बस मालिक और चालक भी तस्करी में शामिल गिरफ्तार आरोपितों में दिलीप कुमार हिंडिया पिता स्व. कुमार हिंडिया, निवासी नायपुरा, तहसील माथिली, जिला मलकानगिरी, ओडिशा शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह उक्त बस का मालिक एवं चालक है और गांजे के अवैध परिवहन में स्वयं शामिल था। दूसरा आरोपित भीमसेन केंवट पिता रामफल केंवट (30), निवासी धनौरा, मौहरपारा, थाना मरवाही है। पुलिस जांच के अनुसार भीमसेन केंवट कटघोरा से बस में सवार हुआ था। वह वाहन चालक को आगे का रास्ता बताते हुए उसके साथ जा रहा था।