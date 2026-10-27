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शराब की लत ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पत्नी से विवाद के बाद बिलासपुर के युवक ने लगाई फांसी

पत्नी से हुए विवाद के बाद 33 वर्षीय नंदकुमार लोनिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उसका शव कमरे में लटकता मिला।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 03:29:43 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 03:29:43 PM (IST)
शराब की लत ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पत्नी से विवाद के बाद बिलासपुर के युवक ने लगाई फांसी

HighLights

  1. बिलासपुर के ग्राम गतौरी में 33 वर्षीय नंदकुमार ने लगाई फांसी।
  2. शराब पीने व काम न करने पर पत्नी से हुआ था विवाद।
  3. कोनी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरी में 33 वर्षीय युवक का शव रविवार सुबह घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम को शराब पीने और काम नहीं करने की बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हुआ था।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोनी क्षेत्र के ग्राम गतौरी में रहने वाला नंदकुमार लोनिया(33) आए दिन शराब पीकर गांव में घूमते रहता था। शनिवार शाम नंदकुमार की पत्नी ने उसके शराब पीने और काम नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि नाराजगी के चलते पत्नी ने उसे खाना भी नहीं दिया था।


इसके बाद नंदकुमार अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रविवार की सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर स्वजन ने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर देखा तो नंदकुमार का शव कमरे की म्यार में फांसी के फंदे पर लटका मिला।

घटना से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची कोनी पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पीएम से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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